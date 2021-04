David Beckham đóng vai huấn luyện viên bóng đá

Cựu danh thủ David Beckham sẽ vào vai huấn luyện viên đội bóng trẻ tại London trong series phim "Save Our Squad".

Ngày 13/4, nguồn tin của Variety cho biết Beckham đóng chính kiêm sản xuất series. Cựu cầu thủ nói: "Thật tuyệt khi được làm Save Our Squad và khai thác đề tài bóng đá không chuyên. Tôi lớn lên cùng những trận bóng như thế và chúng đã cho tôi nhiều điều. Tôi may mắn vì có một sự nghiệp thi đấu thành công và giờ là cơ hội để trả ơn những cộng đồng không chuyên như vậy. Việc đào tạo và phát triển tài năng trẻ rất quan trọng với môn thể thao này".

Cựu cầu thủ bóng đá David Beckham. Ảnh: Disney.

Beckham sẽ vào vai một huấn luyện viên bóng đá tại miền Đông thành phố London, nơi anh từng chơi bóng lúc nhỏ. Anh quyết định dẫn dắt một đội bóng trẻ gặp khó khăn trong việc trụ hạng. Dự án hiện trong giai đoạn hoàn thành kịch bản, nhà làm phim Sean Doyle giữ vai trò đạo diễn.

Save Our Squad nằm trong kế hoạch 50 phim của Disney+ nhắm tới thị trường châu Âu, dự kiến hoàn thành trước năm 2024. Các dự án sẽ được thực hiện bởi nhiều hãng phim nhỏ thuộc sở hữu của nhà chuột như Pixar, Marvel, Disney Animation, 20th Television, FX Productions, 20th Century Studios và Searchlight Pictures.

David Beckham thành lập công ty đa phương tiện Studio 99 hồi tháng 7/2019 với dự định lấn sân thị trường phim. Bên cạnh Save Our Squad, anh cho biết đang lên kế hoạch về dự án tài liệu về cuộc đời mình. Theo Deadline, Beckham ấn tượng sau khi xem The Last Dance, bộ phim khai thác sự nghiệp siêu sao bóng rổ Michael Jordan và muốn có một series tương tự.

David Beckham trong "King Arthur" David Beckham đóng vai phụ trong "King Arthur: Legend of the Sword" (2017) của đạo diễn Guy Ritchie. Video: Warner Bros.

Đạt Phan (theo Variety, Deadline)