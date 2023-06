Gia đình bạn gái lo ngại khi em nhận tin nhắn từ chị dâu tôi

Tôi là tác giả bài viết "Chị dâu gửi tin nhắn xúc phạm bạn gái tôi" và đã đọc được bài viết của người có thể là chị dâu mình.

Thật sự thời gian tiếp xúc với chị quá ngắn ngủi nên tôi không chắc chắn đó là lời của chị dâu mình. Bạn gái và mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện. Nói thêm, gia đình tôi cơ bản, ngoài căn nhà một trệt một lầu đơn sơ trong hẻm cụt quận trung tâm thì không có tài sản gì khác. Công việc của tôi lương khá chứ không dư dả. Anh trai từ ngày sang Nhật là ngừng chu cấp cho mẹ. Mẹ tôi còn hỗ trợ giúp chị mua bán mỹ phẩm kiếm tiền sữa cho cháu. Bạn gái tôi là kỹ sư, tốt nghiệp hai trường đại học, lương cao hơn tôi. Công ty em có chi nhánh ở Việt Nam, em làm thông dịch cho bác chủ tịch nên thường xuyên về Việt Nam công tác, chúng tôi gặp nhau một tuần mỗi 2-3 tháng. Ngoài ra, mỗi ngày hai đứa đều nhắn tin, gọi cho nhau. Sau hôm gặp em, mẹ tôi vui mừng nói: "Kiếm đâu ra con bé hiểu chuyện, dễ thương như thế. Lo mà kết thân và giữ cho kỹ nhé". Tôi tin tưởng vào bản thân và cái nhìn của mẹ. Tôi nghĩ nên công khai nội dung tin nhắn đầy đủ của chị dâu để mọi người có cái nhìn khách quan hơn.

"Chị nghe mẹ nói là em đến nhà chơi. Chị thật sự rất sợ em đó. Có thể do tính cách chị nên chị không ngờ được chỉ trong thời gian quá ngắn ngủi như vậy mà hai đứa đã tiến triển xa đến vậy. Từ cái ngày em gặp em trai chị và bảo bạn ấy là người yêu em, chị đã rất lo sợ ngày này sẽ đến. Chị không nghĩ em là người có thể bằng mọi thủ đoạn để có được em trai chị như vậy. Em có thể toan tính, kế hoạch với em trai chị nhưng em nên nhớ: Đừng hòng đụng đến nhà chồng chị hay cướp lấy gì từ gia đình chồng chị. Chị sẽ không để yên đâu. Dù sao đó cũng là em trai chị và chị biết rõ gia đình chồng chị. Sau này, đừng lấy lý do chị giới thiệu hay gì đó tại chị, chị sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyện hai đứa. Chính em là người bất chấp để quen nó. Có thể em nghĩ em chỉ yêu thương bạn ấy thôi, sao chị lại nói như vậy. Nếu trước đây, là bạn bè, em có ra sao, như thế nào đều không liên quan đến chị, nhưng hiện tại em đang quen với em trai chị. Hãy nhớ, nếu sau này hai đứa tiến xa hơn, hãy chỉ đơn thuần yêu thương em trai chị và nhà chồng chị. Nếu không, chị sẽ không nương tay đâu. Chị biết nói ra em sẽ không vui nhưng do tính chị thẳng thắn nên muốn nói cho em biết".

Bạn gái tôi đã giải thích việc đến nhà ra mắt chỉ là để gia đình yên tâm vì hai đứa là tình đầu, lại còn yêu xa, vẫn chưa nghĩ chuyện cưới xin gì. Nhưng chị ấy vẫn trả lời: "Chị không quan tâm sau này hai đứa thế nào, điều cốt lõi chị đã nói ở trên". Vì chị nhắn với tư cách là chị dâu tôi nên em cảm thấy khó hiểu. Sau khi tôi kể về nội dung cuộc gọi với chị cho bạn gái, em càng thắc mắc: "Nội dung tin nhắn đâu có như vậy. Nếu là chuyện hai chị em, phải nói trước đó rồi chứ, chị chuyển đi gần cả năm rồi cần gì nói vào thời điểm này? Và cũng không nói em biết chuyện gì luôn". Mẹ tôi cũng thấy khó hiểu vì: "Nếu cô bé chưa đến nhà mà nhận tin nhắn thế này thì không nói làm gì, còn nay con bé mới qua chơi mà đã bị nói thế, vậy mẹ đúng là có liên quan rồi". Mẹ đã gọi nói chuyện với em, bày tỏ: "Mẹ thề là mẹ không nói gì để chị nhắn con như vậy và cũng không hiểu vì sao chị lại nói thế. Rõ ràng hôm đó con qua nhà chơi, mọi người rất vui vẻ ăn uống và trò chuyện. Chuyện này, từ từ để mẹ làm rõ nhưng phải cần thời gian. Còn hiện tại, mẹ mong hai con yêu thương nhau thì cứ giữ lấy nhau, đừng quan tâm điều gì khác, đây là chuyện riêng của hai đứa. Sau 30 tuổi là tụi con sống cuộc đời của chính mình, với nửa kia của mình, mẹ không can thiệp tới. Như vợ chồng anh chị nó đi Nhật, mẹ cũng có ý kiến gì đâu".

Kết luận, cả tôi, bạn gái, mẹ và em gái đều đã trò chuyện với nhau thông suốt và dẹp chuyện ấy sang một bên. Chuyện đã qua ba tháng, lời xin lỗi cũng không còn ý nghĩa. Gia đình em vì thế mà trở nên dè dặt với tôi. Mẹ em quan ngại: "Không ai muốn con gái mình làm bạn dâu với người như vậy. Mẹ lo lắm". Dù biết còn nhiều trắc trở nhưng chúng tôi cùng hứa sẽ cố gắng vì tình yêu này. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.

Thành Nhân

