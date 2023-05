Chị dâu gửi tin nhắn xúc phạm bạn gái tôi

Anh trai tôi kết hôn được bốn năm, có bé gái ba tuổi, anh chị sinh sống và làm việc tại Nhật.

Anh quen chị từ hồi còn ở Việt Nam, sau đó cả hai yêu xa, anh dẫn chị về được hai lần rồi kết hôn và theo chị sang Nhật. Tôi vốn ít nói và không thân với anh chị, chỉ hỗ trợ giao hàng do chị với mẹ cùng kinh doanh online mỹ phẩm xách tay.

Bạn gái hiện tại là do chị giới thiệu cho tôi, ban đầu tôi ngại khoảng cách xa và không thích việc mai mối nên đã từ chối khi chị ngỏ ý. Nghe tin, bạn gái không từ bỏ, chủ động liên hệ để làm quen và từ đó chúng tôi nên duyên gần nửa năm rồi. Do yêu xa nên phần lớn thời gian chúng tôi trò chuyện, nhắn tin qua ứng dụng, những dịp em về công tác chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian hẹn hò. Em luôn tích cực, chủ động, tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và an tâm dù có cách xa. Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc kể từ khi gặp được em.

Vừa rồi, bạn gái về chơi, ghé thăm gia đình tôi, mẹ rất ưng và còn nhắn nhủ tôi phải lo mà giữ cho kỹ. Tôi cũng sang nhà bạn gái chào hỏi và nhận được phản hồi tích cực. Chúng tôi đều vui vì nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của gia đình. Một tối đi làm về, bạn gái gửi hình chụp tin nhắn chị dâu tôi gửi và nhờ tôi xác nhận lại. Trong tin, chị bày tỏ việc hoang mang khi nghe mẹ chồng kể việc bạn gái đã sang chơi, lo sợ bạn gái tôi là người toan tính, kế hoạch, có chăng sẽ làm hại em trai và gia đình chồng. Chị bảo đã sai lầm khi giới thiệu cô ấy cho tôi và không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy. Chị liên tục buông lời không hay, nói sẽ không để yên nếu cô ấy cướp gì từ gia đình tôi.

Bạn gái tôi quen chị hơn năm năm, hết lời khen ngợi chị trước mặt mẹ tôi. Cô ấy vô cùng sốc khi nhận được tin nhắn của chị dâu, bảo tôi nói chuyện với mẹ, xem mẹ nói gì để chị ở phương xa lại có thái độ và lời nói kỳ lạ như vậy. Khi tôi hỏi mẹ và cho mẹ cùng em gái xem tin nhắn, mọi người đều sững sờ và ngạc nhiên vì không nghĩ chị dâu có thể nói ra những lời như vậy. Mẹ gọi điện nói chuyện với bạn gái tôi và trấn an em rằng có thể có hiểu lầm nào đó vì mẹ không xen vào chuyện tình cảm của con cái, chưa kể là mẹ rất thích em. Khi tôi gọi hỏi trực tiếp chị dâu, chị lại úp mở, né tránh, bảo chuyện của chị và bạn gái tôi không liên quan đến tôi.

Tôi và bạn gái đã ngồi lại nói chuyện để làm rõ sự việc, kết luận vấn đề nằm ở chị. Bạn gái tôi buồn vì quen chị hơn năm năm, xem chị như chị gái mà lại bị nói thế. Anh trai tôi nghe chuyện cũng khó xử, thái độ trung lập, anh chị vừa chuyển lên vùng khác sống nên rất bận rộn. Chúng tôi quyết định cứ để im chuyện này vì dù sao có hỏi chị cũng không giải thích. Tôi gửi câu chuyện để lắng nghe chia sẻ của mọi người, biết đâu tìm được hướng giải quyết hay cách nào đó ổn thỏa hơn. Mong được chia sẻ.

Thành Nhân

