Gia đình 5 người chết liên tục, sao không ai nhận ra điều bất thường?

Nhiều người qua đời liên tục, triệu chứng bất thường nhưng không ai nghĩ đến việc bị đầu độc bằng xyanua.

"Trong một gia đình, chết liên tiếp 5 mạng người (từ già yếu đến trẻ nhỏ) chỉ trong chưa đầy một năm với cùng triệu chứng, không phải do bệnh tật hay tai nạn. Đến hôm nay, tới lượt người thứ 6 nguy kịch mới lộ ra?".

Độc giả nickname 1201 đặt vấn đề như trên, sau vụ 5 người chết bất thường trước khi nam thanh niên bị đầu độc bằng xyanua. Theo đó, trong 8 tháng, 5 người thân của Long - thanh niên bị cô ruột Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc bằng xyanua, liên tiếp chết với biểu hiện khó thở, nôn ói...

Độc giả nickname manhhung813 nêu nghi vấn:

"Tôi thắc mắc là 4 người trong gia đình trước khi chết có đi bệnh viện cấp cứu không? Nếu có thì bệnh viện sẽ biết được nguyên nhân do ngộ độc và báo công an, còn trường hợp không đi cấp cứu thì chính quyền địa phương cũng phải có kiểm tra, khám nghiệm tử thi xem có dấu hiệu tội phạm không? Nếu không có người dân nghi ngờ báo công an thì sự việc sẽ cứ thế tiếp diễn, thật quá nguy hiểm".

Độc giả Thùy: "Tôi đọc bài báo có nhắc đến chi tiết từ cuối 2023 đã có 5 người trong gia đình chết, cùng triệu chứng khó thở, buồn nôn... chẳng lẽ không ai thấy bất thường sao?".

Độc giả Trần Lê Trầm Trọng: "Có lẽ chỉ vì nghĩ đến 'trùng tang' mà mọi nghi ngờ việc bất thường đều bị dập tắt. Trùng tang là việc tôi chưa hề thấy trong cuộc sống quanh mình nhưng nghe từ rất nhiều người, đặc biệt từ những người hay xem bói, thầy cúng".

*Quan điểm của bạn thế nào?

Hữu Nghị tổng hợp