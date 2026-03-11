Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Dầu thô ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp, sau thông tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất các nước xả lượng dầu dự trữ kỷ lục.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 11/3, giá dầu thô Mỹ WTI hiện giảm 0,6% xuống 82,9 USD một thùng. Dầu Brent sụt 0,4% về 87,4 USD.

Giá đi xuống sau thông tin từ Wall Street Journal, rằng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đề xuất các nước thành viên giải phóng lượng dầu kỷ lục từ kho dự trữ, nhằm hạ nhiệt thị trường. Nguồn tin của WSJ cho biết con số này sẽ lớn hơn mức 182 triệu thùng xả ra năm 2022, khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát.

Trước đó, giá dầu thô Mỹ WTI có thời điểm tăng 3,5% lên 86,3 USD một thùng sáng 11/3, do nguồn cung từ Trung Đông vẫn thắt chặt. Phiên 10/3, cả dầu WTI và Brent đều giảm hơn 11% - mạnh nhất kể từ năm 2022, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo chiến sự tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Diễn biến giá dầu WTI trong một tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Ngày 10/3, Mỹ và Israel thực hiện các đợt không kích Iran mà Lầu Năm Góc mô tả là dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Mỹ cũng thông báo đã phá hủy 16 tàu rải thủy lôi Iran gần eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu, khí đang tê liệt vì chiến sự. Ông Trump cảnh báo mọi thủy lôi mà Iran thả tại eo biển này "phải được gỡ bỏ ngay lập tức".

Ông nhiều lần tuyên bố Mỹ sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz khi cần thiết. Tuy nhiên, các nguồn tin của Reuters cho biết Hải quân Mỹ từ chối đề nghị này từ các doanh nghiệp vận tải, do rủi ro bị tấn công hiện quá cao.

"Chúng tôi dự báo giá dầu tiếp tục biến động mạnh, chịu tác động từ các tin tức mới, và giao dịch trong biên độ rộng, khoảng 75-105 USD một thùng trong các phiên tới", Tony Sycamore -nhà phân tích thị trường tại IG ở Sydney cho biết.

Ngày 9/3, giá dầu thô có thời điểm lên sát 120 USD mỗi thùng - cao nhất kể từ tháng 6/2022. Các Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 họp trực tuyến để thảo luận khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm hạ nhiệt cú sốc cho thị trường. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra được quyết định này.

Cuộc họp hôm 10/3 của các Bộ trưởng Năng lượng G7 cũng chưa thể thống nhất xả kho dầu. Thay vào đó, họ yêu cầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá tình hình trước khi hành động.

Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước G7 để thảo luận về tác động của xung đột tại Trung Đông lên ngành năng lượng, đồng thời đưa ra các biện pháp giải quyết.

Theo hãng tư vấn Wood Mackenzie, chiến sự hiện khiến nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ Vùng Vịnh ra thị trường giảm khoảng 15 triệu thùng mỗi ngày. Việc này có thể đẩy giá dầu lên 150 USD mỗi thùng.

Hà Thu (theo Reuters)