3 người hỏi mua 'căn hộ Bình Dương gần metro tăng giá 500 triệu' nhưng chưa ai chốt

Người có gia đình thì e ngại căn hộ một phòng ngủ, người có đủ tiền thì mua căn hộ gần trung tâm cho con tiện đi làm sau này.

Trước dịch Covid-19, tôi mua một căn chung cư studio, một phòng ngủ, một toilet, tiền đóng theo tiến độ, chia làm nhiều đợt, tổng hơn 900 triệu đồng. Trước đó, do khả năng tài chính, tôi chỉ đủ tiền mua căn hộ kiểu này.

Dự án đúng tiến độ, tôi nhận nhà. Tôi dọn vào ở một thời gian. Sau đó đổi công ty, làm việc ở trung tâm, mỗi chiều đi về gần 30 km nên tôi quyết định cho thuê. Thời gian đầu cho thuê được 4 triệu đồng một tháng, phòng không nội thất. Sau này tôi trang bị thêm một ít nội thất, giá cho thuê được hơn 5 triệu đồng.

Năm ngoái, tôi kết hôn, hai vợ chồng đang thuê một căn hộ khác rộng rãi hơn để ở. Người chủ cho thuê có nhiều nhà, đang kẹt tiền, nên hỏi tôi có mua lại nhà luôn không.

Nhưng tôi chưa đủ tiền, nếu bán được căn nhà đã mua này, cộng với vay gia đình thêm một ít, sẽ đủ. Căn hộ này được định giá hơn 1,4 tỷ đồng. Tức tăng thêm 500 triệu đồng. Nghe tưởng có lời, nhưng phân khúc này khó bán, dù vị trí gần nhà ga metro. Có ba người hỏi mua, nhưng họ đến xem xong lại lưỡng lự.

Thứ nhất, người định mua cho con đi học đại học. Họ cân nhắc việc cho con ở ký túc xá, hay thuê căn hộ ở ghép, đỡ chi phí. Người có tiền tươi mua liền, thì họ cân nhắc mua căn hộ gần trung tâm hơn, để sau này con đi làm tiện. Dù có metro nhưng họ cũng không mặn mà.

Thứ hai, người có gia đình muốn mua, họ chấp nhận đi làm xa, nhưng ngặt nỗi nhà có một phòng ngủ, một toilet nên cũng lưỡng lự không xuống tiền.

Thứ ba, người độc thân, chưa có gia đình thì họ thà để tiền đi đầu tư kênh khác, rồi lấy tiền lời thuê phòng ở trung tâm chứ không mua.

Từ câu chuyện của tôi, tôi nghĩ có một thực tế đang diễn ra ở thị trường bất động sản vùng ven đó là giá cứ tăng đều nhờ sáp nhập vào TP HCM, "gần metro" nhưng khó bán lại.

Thực tế cho thấy, phân khúc căn hộ nhỏ ở Bình Dương từng được xem là giải pháp cho người trẻ, cho gia đình mới lập, hoặc cho những ai muốn sở hữu nhà giá vừa túi tiền. Tuy nhiên, theo tôi, điều khiến người mua lưỡng lự là vì căn hộ một phòng ngủ, một toilet khó đáp ứng được nhu cầu của gia đình có con nhỏ, còn người độc thân hoặc sinh viên thì lại thấy đi thuê linh hoạt và rẻ hơn.

Nhà gần metro nghe thì hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng đánh đổi hơn một giờ di chuyển mỗi ngày, để họ xuống tiền mua nhà là chưa đủ hấp dẫn.

Như tình trạng của tôi bây giờ, căn hộ vẫn để đó cho thuê, có dòng tiền hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, đây là một phần để góp vào tiền thuê nhà hiện tại. Còn để có được đủ tiền để mua căn hộ khác, xem ra cần phải chờ khá lâu.

Hoàng Nguyễn