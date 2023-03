Giá cước taxi ở Tân Sơn Nhất có thể tăng cao từ tháng 4

TP HCMThay vì thuê bãi đậu tháng, taxi đón khách ở Tân Sơn Nhất dự kiến phải trả phí theo lượt 5.000-15.000 đồng, dẫn đến nguy cơ giá cước tăng cao.

Trong thông báo vừa gửi 7 hãng taxi về giá dịch vụ vào nhà xe trước ga quốc nội sân bay, Công ty cổ phần Đầu tư TCP (đơn vị quản lý), cho biết từ 1/4 sẽ dừng hợp đồng thuê các vị trí đậu taxi ngoài trời do đơn vị này quản lý. Thay vào đó, taxi khi vào nhà xe ở làn C và D sân bay sẽ tính phí theo lượt, bằng cách lấy thẻ tại trạm đầu vào rồi trả thẻ ở trạm đầu ra. Mỗi lượt xe vào làn C là 5.000 đồng và làn D 15.000 đồng, ngoài khoản phí 10.000 đồng ra vào cổng sân bay.

Khách đón taxi ở làn D trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, năm 2022. Ảnh: Gia Minh

Không đồng tình phương án trên, Hiệp hội taxi TP HCM cho rằng nếu áp dụng sẽ khiến xe của các hãng mất nhiều thời gian khi vào sân bay đón khách, dễ gây ùn ứ vì phải làm thủ tục nhận, trả thẻ. Việc thu tiền theo lượt cũng khiến chi phí các hãng taxi phải bỏ ra tăng rất cao so với thuê bãi đậu theo tháng. Vấn đề này, theo hiệp hội có thể dẫn đến tình trạng các hãng giảm số lượng xe vào sân bay, giá cước taxi bị đẩy lên cao để bù lại chi phí, ảnh hưởng quyền lợi của khách.

Đại diện hãng VinaSun cho biết đơn vị hiện thuê cố định 7 vị trí của chủ nhà xe cho taxi đậu theo tháng để vào làn C và D đón khách, tổng chi phí mỗi tháng gần 12 triệu đồng. "Hiện, xe của hãng bình quân 2.000 lượt vào sân bay mỗi ngày, nên nếu tính phí theo lượt, mỗi tháng phải chi 300-900 triệu đồng", đại diện hãng taxi này nói và cho rằng đây là chi phí cao, ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp nên đề xuất vẫn áp dụng theo phương án cũ.

Các làn xe trước ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Liên quan vấn đề trên, đại diện nhà xe TCP cho biết việc điều chỉnh phương án cho taxi vào đón khách ở hai làn đường tại sân bay được đơn vị đưa ra nhằm quản lý chặt hoạt động kinh doanh vận tải ở khu vực. "Trước phản hồi của các hãng taxi, trong tuần sau các bên sẽ ngồi lại để bàn bàn, tìm sự thống nhất", đại diện nhà xe cho biết.

Tân Sơn Nhất là sân bay có lượng khách đông nhất nước, trung bình mỗi ngày đón 60.000-70.000 lượt. Trước ga quốc nội sân bay này hiện tổ chức 6 làn đường cho xe vào đón trả khách. Trong đó, làn A (sát nhà ga) chỉ cho xe chở người vào sân bay. Làn B cho ôtô cá nhân vào đón người thân. Làn C, D cho taxi, ôtô kinh doanh vận tải đón khách. Trước lượng khách trong nước tăng liên tục tăng nên năm ngoái có thêm hai làn D1 và D2 được bố trí cho ôtô công nghệ hoạt động.

Gia Minh