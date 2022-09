Giá củi tại Đức tăng vọt trước mùa đông

Giá củi và viên nén gỗ ở Đức cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khi nhu cầu tăng do chi phí năng lượng leo thang.

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) tuần trước công bố báo cáo cho thấy giá củi đốt và viên nén gỗ trong tháng 8 tăng 85,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là đà tăng cao hơn nhiều so với giá tiêu dùng ở Đức, vốn ở mức 7,9% so với cùng kỳ.

Theo Destatis, nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhu cầu, giá đầu vào và chi phí vận chuyển trong ngành gỗ đồng loạt tăng. Cơ quan này lưu ý rằng nhiều người Đức đang chuyển sang dùng củi như một cách để thay thế các loại năng lượng sưởi ấm nhà cửa khi mùa đông tới gần, trong bối cảnh giá các loại năng lượng khác leo thang.

Một kho lưu trữ củi đốt ở Đức. Ảnh: DW.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga để sưởi ấm và phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, Nga đã dừng vô thời hạn đường ống khí đốt Nord Stream 1 đến Đức từ hồi đầu tháng.

Berlin cáo buộc Moskva vũ khí hóa năng lượng, trong khi Nga nói rằng vấn đề kỹ thuật và các lệnh trừng phạt của phương Tây là nguyên nhân gây gián đoạn nguồn cung khí đốt tới Đức.

Để đảm bảo an ninh năng lượng, Berlin hồi tháng 7 đặt một loạt mục tiêu, trong đó nỗ lực lấp đầy 95% kho dự trữ khí đốt trong tháng 11, đồng thời đề xuất nhiều biện pháp tiết kiệm, giảm tiêu thụ năng lượng.

Thủ tướng Olaf Scholz cũng đang công du Vùng Vịnh với hy vọng ký kết thêm các thỏa thuận năng lượng mới thay thế nguồn cung Nga. Đức đã chi 1,5 tỷ USD để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), với Mỹ và Qatar là những nhà cung cấp chính. Đức hôm qua ký thêm thỏa thuận mua LNG và dầu diesel từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Đức Trung (Theo RT, Reuters)