Lương 30 triệu nhưng giá chung cư Sài Gòn 100 triệu đồng một m2

Tôi từng tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ 10 năm là có thể mua nhà ở thành phố, nhưng giờ 'giấc mơ an cư' ngày càng xa vời.

Cách đây vài hôm, tôi đọc tin về một dự án căn hộ ven sông Sài Gòn, giá hơn 500 triệu đồng một m2. Tức là, một căn hai phòng ngủ ở đó trị giá hơn 50 tỷ đồng. Mức giá này gấp 3–5 lần giá chung cư cao cấp tại quận 1 chỉ 5 năm trước, và cao gấp 10 lần giá nhà ở thương mại trung cấp tại các quận vùng ven như Gò Vấp, Tân Phú.

Ban đầu, tôi nghĩ: "Chắc cũng kiểu quảng cáo thổi giá cho sang miệng thôi, chứ ai mà mua với giá đó?". Nhưng rồi, một người bạn của tôi làm việc trong ngành môi giới bảo: "Không những có người mua, mà họ còn đặt cọc ngay ngày mở bán". Tôi bắt đầu tò mò.

Tháng trước, công ty tôi có tổ chức một buổi gặp gỡ khách hàng VIP ở một khách sạn năm sao. Trong số khách mời, tôi tình cờ nói chuyện với một anh tầm 40 tuổi, mặc quần jeans, áo polo, không hề khoe mẽ. Vậy mà, khi chủ đề chuyển sang bất động sản, anh kể vừa mua một căn hộ 48 tỷ ở Thảo Điền, chỉ để cuối tuần cả gia đình sang đó ngắm cảnh sông.

Tôi chợt nhận ra: Người mua những căn hộ giá "trên trời" đó không phải kiểu người chúng ta dễ nhận ra ngoài phố. Họ có thể ăn mặc giản dị, đi xe không quá nổi bật, nhưng tài sản họ nắm trong tay thì thuộc nhóm 1% giàu nhất.

Còn tôi, đi làm hơn 10 năm, thu nhập tạm gọi là ổn ở mức 30 triệu đồng một tháng, dành dụm mãi cũng chỉ đủ mua một căn chung cư tầm trung 70 m2 ở quận vùng ven Sài Gòn. Thế mà bây giờ, ngay cả loại căn hộ đó cũng hiếm dần, giá ít nhất cùng toàn trên 40 triệu một m2, nghĩa là hơn 2,5 tỷ đồng mỗi căn. Không vay ngân hàng thì chắc người đi làm như tôi cũng không thể với tới.

Tôi vừa vui, vừa buồn khi thấy thị trường bất động sản trong nước sôi động. Vui vì Việt Nam đang có một tầng lớp giàu có sẵn sàng chi hàng chục tỷ cho một căn hộ, chứng tỏ kinh tế có sự chuyển mình. Nhưng buồn vì khoảng cách này khiến "giấc mơ an cư" của nhiều người trẻ như tôi ngày càng xa. Ngày trước, tôi tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ 7–10 năm là có thể mua nhà ở thành phố. Bây giờ, với tốc độ tăng giá thế này, e rằng làm cả đời cũng chưa chắc.

Tôi tự hỏi: Chung cư giờ có còn là nơi "an cư" cho số đông, hay đã thành một biểu tượng tài chính dành riêng cho số ít? Và nếu xu hướng này cứ tiếp diễn, thế hệ sau sẽ an cư ở đâu?

Theo Báo cáo của VARS quý 2/2025, dù giá căn hộ cao cấp đã tăng "phi mã", nhưng tỷ lệ hấp thụ toàn quốc vẫn đạt 62%, thậm chí có dự án đạt 70–80%. Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ lại gần như biến mất khỏi bản đồ thị trường. Giữa lúc phân khúc cao cấp vẫn có hàng chục dự án bung hàng, thì gần như không có dự án căn hộ mới dưới 35 triệu đồng một m² tại Hà Nội hay TP HCM – mức giá mà đại đa số người đi làm không thể với tới nếu không vay nợ hoặc có sự hỗ trợ từ gia đình.

Huỳnh Tấn Phát