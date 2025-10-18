Căn hộ 8 tỷ cho thuê 16 triệu, tôi thuê nhà có lợi hơn mua

Chỉ ba năm, giá căn hộ tôi thuê tăng hơn gấp đôi từ 3,1 tỷ lên 8 tỷ, nhưng giá thuê chỉ tăng 4 triệu đồng.

"Năm 2022, tôi thuê căn hộ 2 phòng ngủ giá 12 triệu đồng một tháng, trong khi giá trị căn hộ đó năm đó là 3,1 tỷ. Giờ là tháng 10/2025, căn hộ đó giá 8 tỷ, nhưng giá cho thuê cũng chỉ 16 triệu, trong khi giá nhà đã tăng hơn gấp đôi.

Như vậy, thực chất thuê nhà có lợi hơn nhiều.

Chúng ta không nên tạo ra tư tưởng 'giới trẻ không thể sở hữu nhà', phải thay đổi suy nghĩ rằng sở hữu nhà không phải là thước đo thành công. Cơ quan chức năng cần xây nhiều nhà ở xã hội và cho thuê với giá rẻ, chứ không phải để bán. Khi đó, tự nhiên giá nhà sẽ giảm vì nhu cầu sở hữu không nhiều".

Độc giả Tung Pham chia sẻ trải nghiệm thực tế như trên, cho rằng vấn đề không nằm ở việc giới trẻ "không thể" sở hữu nhà, mà là xã hội đang quá coi trọng chuyện sở hữu nhà. Bình luận này được viết sau bài Ám ảnh sở hữu nhà. Trong bài viết này, tác giả cho rằng xã hội hiện nay đang bị ám ảnh bởi "giấc mơ sở hữu nhà" - một tư tưởng hình thành từ thời kỳ đất đai rẻ, dân số ít và nhà ở là biểu tượng tích lũy.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tài nguyên hữu hạn, việc coi sở hữu là thước đo thành công đã trở nên lỗi thời.

Ở một góc nhìn khác, độc giả nickname adamkhuc lại cho rằng, tâm lý gắn bó với ngôi nhà là nét văn hóa ăn sâu trong người Việt: "Người Việt ta coi trọng ngôi nhà (có thể nói là hơn người phương Tây) bởi còn liên quan tới thờ cúng tổ tiên, tới tâm lý làng xã gắn bó. Không thể nào dễ dàng rời bỏ gia đình, cộng đồng mà cứ đi thuê nay chỗ này, mai chỗ khác.

Phần lớn người đi thuê nhà dù sao cũng là lớp trẻ, bố mẹ họ còn giữ ngôi nhà ở quê. Nếu chưa đến lúc thừa kế mà họ cũng không có tiền, họ đành phải chịu thuê.

Thuê nhà hiếm khi nằm trong một lựa chọn lâu dài. Ai đang thuê nhà cũng: một là đang cố để chục năm rồi mua, hai là chấp nhận cả đời đi thuê vì thu nhập thấp".

Nhấn mạnh khía cạnh pháp lý và chất lượng nhà cho thuê, độc giả Nguyễn Hữu Minh liệt kê hàng loạt bất cập mà người thuê phải đối mặt:

"Khi pháp luật chưa bảo vệ đầy đủ quyền của người thuê nhà, họ phải chịu rất nhiều rủi ro, bất ổn, bất an khi ở nhà thuê:

- Hầu hết nhà thuê phù hợp với thu nhập của 80% người lao động đều rất tệ: nhỏ hẹp, nóng bức, ẩm thấp, ồn ào, ngập lụt, nằm trong những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo 1-3m, thiếu an toàn, an ninh...

- Bị lấy lại nhà bất cứ lúc nào, tăng giá tùy tiện.

- Không có không gian riêng, chung, dịch vụ cộng đồng. Khi gia đình gặp hữu sự như cưới hỏi, ma chay, đám tiệc, khách khứa... rất bối rối.

- Giá các dịch vụ như điện, nước... có thể bị đẩy lên vô tội vạ.

- Thiếu không gian sinh hoạt chung cho mọi người sau giờ làm việc, nhất là trẻ em, người cao tuổi...

- Nhiều khu vực thiếu dịch vụ giáo dục, y tế công, kết nối giao thông...".

Độc giả nickname thanhbinhptxd lại nói về nỗi ám ảnh mang tên "giấc mơ sở hữu nhà": "Ám ảnh sở hữu nhà bởi giá nhà cứ tăng phi mã, không thể dự đoán, không thể lường trước được.

Năm nay tích cóp có thể đủ mua, nhưng để sang năm, dù có bù phần lãi gửi tiết kiệm, cũng không thể mua được nữa. Càng ngày giấc mơ sở hữu nhà càng trở nên xa vời, càng trở nên không tưởng đối với đại đa số người dân.

Một thực tế dễ thấy: nếu giá nhà tăng hàng năm chỉ ở mức như lãi suất gửi tiết kiệm, thì người dân hẳn sẽ kém mặn mà với chuyện mua nhà. Người ta sẽ chọn thuê căn hộ, lấy tiền gửi tiết kiệm trả tiền thuê nhà; mọi chuyện dột nát, xuống cấp nhà họ không phải lo.

Khi cần thay đổi chỗ ở chỉ việc xách vali là lên đường, cực tiện dụng và thoải mái.

Giá nhà đừng tăng dựng đứng, tăng bất thường, tăng kinh hoàng, thì cần gì phải ám ảnh chuyện sở hữu nhà. Ở thuê cho tiện, cho rảnh thân. Muốn ở là ở, muốn đi là đi, quá tiện".

Độc giả nickname Mr. Phú nhìn nhận: "Tư duy 'an cư lạc nghiệp', 'cần có tấc đất cắm dùi' đã ăn sâu vào tâm lý người Việt Nam bao đời rồi. Ngày nay, nhà đất cũng là một thước đo thành công của một người. Và thực tế, giới trẻ tài năng bây giờ cũng có thể sở hữu nhà từ rất sớm.

Tâm lý đó và nhu cầu đó là một trong những yếu tố thúc đẩy giá nhà tăng vì cầu vượt xa cung.

Tất nhiên, trong xã hội cũng có một bộ phận những người sẵn sàng ở nhà đi thuê, chán thì lại chuyển, không gò bó bản thân vào một nơi nào cả. Đây cũng là một xu hướng tốt, mở ra cơ hội cho lĩnh vực đầu tư nhà cho thuê vốn rất phát triển ở các nước".

Hữu Nghị tổng hợp