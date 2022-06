Giá Bitcoin xuống thấp nhất một tháng

Bitcoin ngày 12/6 xuống sát 27.264 USD một đồng, thấp nhất một tháng qua, còn các đồng tiền điện tử khác như Ether, Dogecoin cũng giảm 5-7%.

Bloomberg dẫn dữ liệu phân tích cho thấy, giá Bitcoin tiếp tục rời xa mốc 30.000 USD, về còn hơn 27.264 USD một đồng trong phiên giao dịch ngày 12/6. Mức giảm này đưa đồng tiền mã hoá lớn nhất thế giới xuống thấp nhất một tháng.

Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ 2 cũng giảm 5% giá trị, còn 1.445,56 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Trong khi đó, theo dữ liệu của CoinMarketCap, Bitcoin đã giảm 8% giá trị trong một tuần qua. Giá trị vốn hoá thị trường của đồng tiền này hiện khoảng 523 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ qua tăng gần 20%.

Không riêng Bitcoin hay Ether, Bloomberg cho biết hầu hết đồng tiền mã hoá mà hãng này theo dõi đều giảm mạnh vào hôm nay. Đồng Dogecoin và Avalanche đã giảm hơn 7% giá trị tính tới 11h trưa nay (giờ Singapore).

Trong nhóm 10 đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất, đồng Cardano có mức giảm mạnh nhất, gần 14% giá trị.

Giá đồng Bitcoin, Ether lao đốc sau thông tin tiêu cực về lạm phát của Mỹ. Đồ hoạ: Bloomberg

Đà giảm của thị trường tiền mã hoá, theo giới phân tích, chịu tác động từ đà bán tháo trên thị trường chứng khoán trước những thông tin tiêu cực về lạm phát Mỹ. Chốt phiên giao dịch 10/6, chỉ số DJIA mất 880 điểm, tương đương 2,73%, về 31.392 điểm. S&P 500 giảm 2,91% còn 3.900 điểm. Giảm mạnh nhất là Nasdaq Composite, với 3,52%, về 11.340. Cổ phiếu giảm giá trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc hai năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Giới đầu tư ồ ạt bán tháo các tài sản rủi ro vì lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục mạnh tay nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

"Dữ liệu không mấy khả quan về lạm phát của Mỹ đang thúc đẩy đà bán tháo trên thị trường tiền điện tử vào ngày cuối tuần, và đà bán này còn có thể diễn ra trong tuần tới", Vijay Ayyar, Phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp và quốc tế tại nền tảng tiền điện tử cho biết.

Ayyar nhận định thêm, giá đồng Bitcoin có thể "thấp hơn nhiều trong một, hai tháng tới".

Lạm phát Mỹ đã lập đỉnh 40 năm vì giá xăng tăng 50% so với năm ngoái. Tổng thống Biden cảnh báo tình hình lạm phát ở Mỹ sẽ diễn biến phức tạp trong một thời gian nữa.

Dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/6 cho thấy, lạm phát nước này đã tăng 8,6% trong tháng 5 so với năm ngoái. Mức tăng kỷ lục từ 1981 trở lại đây. Giá năng lượng tháng 5 tăng 34,6% so với cùng kỳ với năm ngoái, trong đó, giá xăng tăng 48,7%. Giá thực phẩm tháng 5 cũng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Anh Minh (theo Bloomberg, CoinMarketCap)