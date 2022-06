Tổng thống Biden: Lạm phát có thể còn kéo dài

MỹTổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo tình hình lạm phát ở Mỹ sẽ diễn biến phức tạp trong một thời gian nữa.

Cảnh báo tình hình lạm phát ở Mỹ được ông Biden đưa ra sau những số liệu công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này bật tăng mạnh trở lại từ tháng 5.

"Lạm phát sẽ giảm dần, nhưng trước mắt chúng ta sẽ phải sống chung với nó thêm một thời gian nữa", ông Joe Biden nói tại một sự kiện gây quỹ ở Beverly Hills mới đây.

Lạm phát Mỹ đã lập đỉnh 40 năm vì giá xăng tăng 50% so với năm ngoái. Người dân và doanh nghiệp Mỹ cũng đang chật vật đối diện với tình trạng tăng giá các mặt hàng tiêu dùng từ hiệu ứng giá nhiên liệu tăng cao.

Tình hình kinh tế không mấy khả quan khiến chính quyền Tổng thống Biden phải đối mặt với nhiều áp lực trước kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ, dự kiến tổ chức vào ngày 8/11.

Tổng thống Biden phát biểu khi thăm cảng Los Angeles, ngày 10/6. Ảnh: Reuters.

Chính quyền và nhiều nhà kinh tế Mỹ ban đầu đều cho rằng áp lực lạm phát sẽ chỉ là "tạm thời" và sẽ suy giảm khi kinh tế toàn cầu phục hồi sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, xung đột Nga - Ukraine khiến chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy, đẩy giá khí đốt, thực phẩm và nhiều mặt hàng, dịch vụ toàn cầu tăng cao.

Dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/6 cho thấy, lạm phát nước này đã tăng 8,6% trong tháng 5 so với năm ngoái. Mức tăng kỷ lục từ 1981 trở lại đây. Giá năng lượng tháng 5 tăng 34,6% so với cùng kỳ với năm ngoái, trong đó, giá xăng tăng 48,7%. Giá thực phẩm tháng 5 cũng tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu khi thăm cảng Los Angeles vài ngày trước, Tổng thống Biden cũng cáo buộc chiến dịch quân sự của người đồng cấp Nga Putin đẩy giá khí đốt và thực phẩm tăng cao, khiến lạm phát ở Mỹ tăng nhiều nhất trong 40 năm. Ông cũng khẳng định "chống lạm phát" là ưu tiên hàng đầu lúc này và chính quyền đang tìm mọi cách để giảm đà tăng giá hàng hóa.

Anh Minh (theo Reuters)