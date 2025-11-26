Các 'cá mập' đang rút vốn mạnh khỏi Bitcoin

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận tổng thanh khoản tuần trước lập kỷ lục trên 40 tỷ USD khi tiền số giảm hơn 30% từ mức đỉnh.

Tuần trước, 11 quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã phá vỡ mọi kỷ lục giao dịch, với tổng khối lượng vượt 40,32 tỷ USD. Trong đó, quỹ IBIT của BlackRock dẫn đầu toàn thị trường với 27,79 tỷ USD khối lượng giao dịch, chiếm gần 70% tổng số, theo dữ liệu từ nền tảng SoSoValue. Riêng ngày 21/11, các quỹ này ghi nhận hơn 11,01 tỷ USD giao dịch, trong đó IBIT đóng góp 8 tỷ USD.

Hoạt động giao dịch kỷ lục diễn ra song song với đợt giảm sâu của Bitcoin (BTC) và làn sóng rút vốn lớn. Điều này thể hiện xu hướng "thoái lui" của các nhà đầu tư tổ chức, khi họ vội vàng rời bỏ những khoản đầu tư đang thua lỗ.

Bitcoin sáng nay (giờ Việt Nam) giao dịch quanh 87.500-88.000 USD một đơn vị. Cuối tuần trước, tiền số lớn nhất thế giới còn rơi về sát 81.000 USD và có lúc được giao dịch ở 80.000 USD ở một số sàn giao dịch. Thị giá đã giảm hơn 20% trong tháng này và hơn 30% so với mức đỉnh được thiết lập hồi đầu tháng 10. Kéo theo đó, quỹ IBIT của BlackRock cũng rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4.

Theo Bianco Research, đà giảm mạnh đã khiến phần lớn nhà đầu tư ETF Bitcoin thua lỗ. Bởi giá vào lệnh bình quân của họ trên 90.000 USD. 11 quỹ tại Mỹ đã ghi nhận lượng rút vốn kỷ lục 3,55 tỷ USD trong tháng này. Làn sóng trên thách thức niềm tin vào việc các tổ chức và định chế lớn muốn nắm giữ dài hạn tiền số, đồng thời cho thấy nỗi lo về rủi ro vĩ mô có thể đang thúc đẩy xu hướng "đầu hàng" của các "cá mập" tài chính.

Cú sập của Bitcoin hiện tại còn cho thấy một diễn biến mới. Trước đây theo đà công nhận của giới tài chính, BTC ngày càng liên hệ mật thiết với diễn biến của các tài sản rủi ro khác như chứng khoán. Thời gian dài, cả hai kênh đầu tư này gần như tỷ lệ thuận với nhau. Tuy nhiên, việc Bitcoin giảm mạnh trong khi chứng khoán Mỹ vừa trải qua giai đoạn tăng cao và hiện chỉ điều chỉnh nhẹ, cho thấy mối quan hệ khăng khít này đang dần lu mờ.

Theo Adrian Fritz, Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty quản lý quỹ tiền số 21Shares, sự tách biệt giữa thị trường tiền số và chứng khoán thời gian qua nằm ở yếu tố vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư. Thị trường đang trong xu hướng giảm, nhưng chưa đủ tạo nên "mùa đông tiền số" hoàn chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đã giảm hơn 30% từ đỉnh, phá vỡ đường trung bình động (MA) 50 tuần - mức thường báo hiệu thay đổi lớn về động lực thị trường. Các altcoin còn giảm mạnh hơn, nhiều đồng mất 50% trở lên.

Fritz cho rằng lý do chính nằm ở sức ảnh hưởng áp đảo của trí tuệ nhân tạo (AI). "AI đang dẫn dắt tâm lý thị trường và đó là món 'đồ chơi' mới của Phố Wall", ông nhận định.

Theo chuyên gia, nếu loại trừ nhóm Magnificent Seven, S&P cũng "chẳng tăng được bao nhiêu". Magnificent 7 là một nhóm các công ty công nghệ lớn có mức tăng trưởng cổ phiếu trung bình vượt xa S&P 500 có hiệu suất cao trong thập kỷ qua, đặc biệt là vào năm 2023 và 2024.

AI cũng có thể đang hút vốn khỏi tiền số. Fritz cho rằng từ lâu người ta kỳ vọng sự giao thoa giữa AI và blockchain, chẳng hạn ứng dụng blockchain để xác thực nội dung trong kỷ nguyên deepfake, nhưng sự giao thoa đó trong thực tế vẫn rất hạn chế. "Mọi người cảm nhận AI mỗi ngày, còn Blockchain vẫn chưa tạo ra được cảm giác đó", ông nói.

Một nhà đầu tư đang cầm biểu trưng Bitcoin. Ảnh: CNBC

Một lực cản khác với tiền số là đòn bẩy. Đợt điều chỉnh bắt đầu tháng 10 khi 20 tỷ USD vị thế bị thanh lý. Sau đó, việc thanh lý 500 triệu USD mỗi ngày đã trở nên phổ biến. Điều này cho thấy nguyên nhân chính là mức độ rủi ro bị đẩy lên quá cao.

Đợt giảm hiện tại cũng khiến những nhà đầu tư nắm giữ dài hạn chốt lời. "Nếu bạn mua từ 2011 và đang lãi hàng tỷ USD, bán vài trăm triệu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống", ông nói.

Trong khi đó, vàng tiếp tục chứng tỏ vai trò tài sản trú ẩn trong giai đoạn bất ổn. Kim loại quý lập đỉnh mới trong năm nay dù gần đây cũng giảm khoảng 10% từ mức kỷ lục. Còn Bitcoin vẫn giao dịch như một loại tài sản rủi ro. "Đúng là nó có đặc tính như vàng - nguồn cung cố định, lịch phát hành định trước - nhưng nó có thanh khoản cao và giao dịch 24/7, tức sẽ phản ứng rất nhanh với tâm lý thị trường", chuyên gia chỉ ra điểm khác biệt.

Dự báo cho tương lai, Fritz vẫn giữ sự lạc quan thận trọng. Ông cho rằng biến động sẽ còn tiếp diễn đến hết năm, nhưng các chất xúc tác như sự rõ ràng hơn về quy định và lãi suất giảm, có thể hỗ trợ Bitcoin phục hồi trong năm 2026.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)