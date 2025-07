Bitcoin lập kỷ lục hơn 120.000 USD

Căng thẳng thuế quan leo thang đưa Bitcoin lên vùng đỉnh giá mới với mức kỷ lục hơn 121.209 USD một đồng, tăng gần 30% so với đầu năm.

Sáng nay, Bitcoin (BTC) khởi động nhịp tăng giá mới. Đến khoảng 10h40 (giờ Hà Nội), tiền số lớn nhất thế giới vượt mốc 120.000 USD một đơn vị. Chỉ khoảng 5 phút sau, Bitcoin tiếp tục lập kỷ lục mới với đỉnh trên 121.209 USD. Hiện tại, thị giá đang dao động quanh 120.500-120.800 USD một đồng, cao hơn cùng kỳ hôm qua gần 3%.

Tính từ đầu năm đến nay, BTC đã tăng gần 30%, tức khoảng 27.800 USD. Trong hơn 7 tháng qua, nó đã lập 3 đợt kỷ lục về giá, mỗi đợt gồm nhiều đỉnh liên tiếp.

Động thái trên diễn ra sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế 30% đối với EU và Mexico, bắt đầu từ ngày 1/8. Các nhà phân tích CoinDesk cho rằng kỷ lục mới đánh dấu sự bức phá thành công của Bitcoin sau hai ngày thị trường phát ra các tín hiệu quá mua từ các chỉ báo ngắn hạn.

Trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này. Nhiều bên dự đoán chi phí sinh hoạt sẽ tăng trong tháng 6 giữa bối cảnh chiến tranh thương mại do ông Trump khởi xướng.

Theo nền tảng dữ liệu thị trường FactSet, các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,25% so với tháng trước, tương đương với mức tăng hàng năm là 2,6%. CPI cốt lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, được dự báo sẽ tăng 0,3% so với tháng 5 và 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Các tài sản rủi ro, bao gồm cả Bitcoin, có thể lung lay nếu lạm phát tăng tốc, trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn tin tiền số vẫn có động lực mạnh mẽ từ xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp và tổ chức tài chính chấp nhận BTC, dòng tiền đổ vào các quỹ ETF không ngừng tăng và triển vọng pháp lý tích cực ở Mỹ.

CoinDesk dẫn lời John Glover, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ tài chính dựa trên tiền số Ledn, rằng đà tăng của Bitcoin có thể lên 136.000 USD vào cuối năm. Các diễn biến trên thị trường đang giúp cắt giảm thời gian cần thiết để tiền số hoàn thành cột mốc này. Trước đây ông dự đoán con số trên sẽ thiết lập vào quý I/2026, nhưng giờ đây chuyên gia kỳ vọng sẽ sớm đạt được vào cuối năm nay.

Trên nền tảng dự đoán thị trường phái sinh Kalshi, nhiều nhà đầu tư đang định giá Bitcoin đạt 141.000 USD vào cuối năm nay. Giới quan sát cũng đang đặt niềm tin vào việc Hạ viện Mỹ thông báo tuần tới là "tuần lễ tiền số" với phiên điều trần ngày 16/7 có tiêu đề "Biến nước Mỹ thành thủ đô tiền số của thế giới". Các nhà giao dịch đang mong đợi những tín hiệu cụ thể sau nhiều tháng im ắng về mặt pháp lý.

Thậm chí, Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management, chia sẻ với CNBC về kỳ vọng giá BTC sẽ đạt hơn 200.000 USD vào cuối năm nay. Lý do chính đến từ nhu cầu của các tổ chức tài chính tăng vọt gần đây trong khi nguồn cung của Bitcoin hạn chế. Bitwise Asset Management là nhà quản lý quỹ ETF lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tiền số, quản lý trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước.

Tiểu Gu