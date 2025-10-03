Bitcoin lên lại mốc 120.000 USD

Lo ngại việc chính phủ Mỹ đóng cửa và dòng tiền lớn đổ về các quỹ ETF giúp giá Bitcoin tăng mạnh, trở lại vùng giá 120.000 USD.

Sau nhiều ngày giảm mạnh vào cuối tháng 9, Bitcoin (BTC) tăng trở lại từ hôm qua, nhiều lần kiểm tra mốc 120.000 USD một đơn vị nhưng không thành công. Từ khuya cho đến rạng sáng nay (giờ Việt Nam), tiền số lớn nhất thế giới mới chinh phục thành công vùng kháng cự này. Có lúc, BTC gần chạm 121.100 USD, tức cách đỉnh cũ hồi giữa tháng 8 khoảng 3.800 USD.

Các tiền số khác cũng đạt hiệu suất tốt. Ether tăng 2,5% lên gần 4.500 USD. Binance Coin tích lũy hơn 5%, Solana khoảng 3,7%. Đến cuối ngày hôm qua, CoinDesk 20 - chỉ số của 20 loại tiền số hàng đầu theo vốn hóa thị trường, không bao gồm stablecoin, memecoin và exchange coin - ghi nhận mức tăng 5%.

Đợt tăng giá này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ thông báo đóng cửa do Quốc hội chưa thể thông qua dự luật chi tiêu tạm thời. Kéo theo đó, nhiều số liệu kinh tế không được công bố đúng hạn như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, số liệu việc làm chính thức hàng tháng. Đây đều là các số liệu được nhà đầu tư tài sản truyền thống sử dụng để đánh giá xu hướng vĩ mô. Nếu không có, họ phải dựa nhiều vào các số liệu thay thế và thận trọng hơn khi dự báo biến động giá tài sản truyền thống.

CoinDesk dẫn lời Matt Mena, chiến lược gia tại nền tảng giao dịch tiền số 21Shares, cho rằng đợt tăng giá này có thể là một dấu hiệu của một chu kỳ phục hồi bùng nổ sắp xảy ra. "Thiếu vắng dữ liệu khiến sự không chắc chắn về vĩ mô tăng cao, Bitcoin vẫn là một trong số ít tài sản phát triển mạnh", ông nói.

Thời gian tới, thị trường tài chính nói chung vẫn hướng mắt về cuộc họp chính sách vào cuối tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Vì Bộ Lao động Mỹ phải ngừng hầu hết hoạt động, báo cáo việc làm tháng 9 không được công bố vào cuối tuần này. Điều này đồng nghĩa Fed phải quyết định khi tình hình không rõ ràng. Nhà đầu tư dự báo cơ quan này giảm lãi suất trong phiên họp tháng này và tháng 12.

Báo cáo việc làm khu vực tư nhân tại Mỹ, do công ty ADP công bố, cho thấy số việc làm mới trong tháng 9 giảm 32.000. Họ cũng điều chỉnh số liệu tháng 8 giảm 3.000. Các con số này đều tệ hơn dự báo của các nhà kinh tế học.

Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng Fed phải bám theo kế hoạch giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%). Giảm lãi suất thường dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, giảm chi phí đi vay, khuyến khích tăng trưởng kinh tế và khả năng chấp nhận rủi ro trên thị trường tài chính. Điều này sẽ tiếp tục trở thành động lực đẩy giá Bitcoin.

Song song đó, dòng tiền lớn đổ về các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ mạnh lên cũng góp sức không nhỏ cho đợt tăng giá. Dữ liệu của Farside cho thấy các quỹ này đã ghi nhận 675,8 triệu USD vào hôm qua, mức cao nhất trong một tháng gần đây.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock chiếm đa số, thu về 405,5 triệu USD - lớn nhất hai tháng qua. Điều này giúp IBIT lần đầu tiên lọt vào top 20 ETF lớn nhất thế giới tính theo tài sản, đạt 90,7 tỷ USD. Kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024, quỹ này đã tăng 175%.

Theo nhà phân tích ETF cấp cao Eric Balchunas của Bloomberg, việc IBIT lọt vào top 10 ETF hàng đầu thế giới có thể không còn xa. Ông dự báo thời điểm trên có thể rơi vào tháng 12/2026.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Reuters)