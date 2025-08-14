Bitcoin đạt kỷ lục mới hơn 124.000 USD

Cùng chứng khoán, Bitcoin cũng leo đỉnh mới hơn 124.000 USD cùng sự trông đợi của thị trường về đợt giảm lãi suất sắp tới.

Sau khoảng 3 tuần chủ yếu giữ dưới 120.000 USD, Bitcoin (BTC) bắt đầu vượt mốc kháng cự này từ hôm qua và chinh phục đỉnh cũ thành công trong sáng nay. Vào khoảng 7h30 (giờ Hà Nội), tiền số lớn nhất thế giới thiết lập kỷ lục mới hơn 124.457 USD một đơn vị, tăng hơn 3% trong 24 giờ qua. Mức này đang cao hơn khoảng 1,1% so với đỉnh cũ hồi giữa tháng 7.

Tiền số lớn thứ hai thế giới Ether (ETH) cũng đang nhích gần hơn đến mức đỉnh năm 2021. Sáng nay, đồng này có lúc giao dịch ở mức gần 4.785 USD và chỉ kém 1,65% so với kỷ lục trước đó (4.865 USD). Mức tích lũy trong ngày của Ether đang vượt trội hơn BTC với 4,5%.

Đà tăng của tiền số mở rộng sang các altcoin chính. Solana (SOL) đang giao dịch cao hơn 5% so với cùng kỳ phiên trước, Uniswap (UNI) và Hyperliquid (HYPE) cũng tăng 5-6%.

Thị trường vốn nói chung diễn biến tích cực đang cung cấp "động lực hỗ trợ" cho tiền số. Trong đó, nhà đầu tư đang hồ hởi khi hai chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 và Nasdaq xác lập kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp.

Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group, nói kết quả trên "được thúc đẩy bởi các tín hiệu lạm phát yếu hơn và suy đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ". Lạm phát tháng 7 của Mỹ tăng chậm hơn dự báo, củng cố khả năng Fed giảm lãi suất. Việc này cũng giúp nhà đầu tư thở phào vì thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump chưa khiến giá tăng tốc đáng kể.

Trong báo cáo mới đây, hãng nghiên cứu thị trường 10x Research nhận định hiện tại là dịp hiếm khi bối cảnh vĩ mô tạo thuận lợi cho các tài sản rủi ro. Khi lãi suất hạ bớt và tăng trưởng cho vay tăng lên, các điều kiện cho một đợt phục hồi bền vững đang nhen nhóm.

Báo cáo lưu ý rằng khi ngân hàng trung ương xoay trục, các nhà đầu tư sẽ nhanh chóng chuyển vốn sang các tài sản có rủi ro (beta) cao hơn. Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giảm lãi 25 điểm cơ bản (0,25%) trong cuộc họp tháng 9 là gần 100%. Lần cuối cùng Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ là tháng 12/2024.

"Bitcoin và cổ phiếu đều đang phản ứng sớm, nhưng thị trường vẫn chưa định giá đầy đủ những gì sắp tới", nhóm phân tích 10x Research nói.

Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những chiến thắng theo quy định được tìm kiếm từ lâu cho lĩnh vực này sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Ông đã tự gọi mình là "tổng thống tiền điện tử" và gia đình ông đã thực hiện một loạt các bước đột phá vào lĩnh vực này trong năm qua.

Về mặt kỹ thuật, nhà phân tích thị trường thuộc IG Group Tony Sycamore cho biết nếu có một sự bứt phá bền vững trên 125.000 USD, BTC có thể được đẩy lên 150.000 USD một đồng.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Reuters)