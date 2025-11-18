Bitcoin giảm hơn 27% từ mức đỉnh

Chỉ hơn một tháng kể từ mức đỉnh gần 126.200 USD, Bitcoin đã giảm hơn 27% và hiện bị kéo về sát mốc 91.000 USD.

Sau khi mất mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng 100.000 USD từ cuối tuần trước, Bitcoin (BTC) tiếp tục rung lắc mạnh. Tiền số lớn nhất thế giới thủng vùng 95.000 USD vào tối hôm qua (giờ Hà Nội), sau đó dần hạ thêm độ cao. Đến gần 8h hôm nay, BTC về dưới 91.200 USD một đơn vị. Mức giảm của thị giá ghi nhận trên 3% trong 24 giờ qua.

Nếu tính từ đầu tháng 11, Bitcoin đã sụt gần 17%. Thị giá hiện tại cũng đang thấp hơn mức kỷ lục 126.198 USD hồi đầu tháng 10 khoảng 27%.

Ether - tiền số lớn thứ hai thế giới - cũng giảm quanh 3% về gần vùng 3.000 USD. Token này đã sụt khoảng 15% trong hơn tuần qua. Các đồng XRP, BNB, SOL, ADA hay DOGE cũng điều chỉnh khá mạnh.

Tâm lý bi quan lan sang nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền số khi Coinbase, Circle, Gemini và Galaxy đồng loạt giảm khoảng 7%. Các công ty nắm giữ tài sản số trong kho dự trữ tiếp tục lao dốc. Cổ phiếu Strategy - doanh nghiệp nắm giữ BTC lớn nhất trong khối doanh nghiệp - giảm 4% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024, trong khi các công ty nắm giữ Ether như BitMine và ETHZilla giảm lần lượt 8% và 14%. Các công ty liên quan đến Solana như Upexi và Solana Company cũng sụt tương ứng 10% và 7%.

Do chính phủ Mỹ đóng cửa, nhiều tuần qua hầu như không có số liệu kinh tế chính thức, khiến những báo cáo vốn ít được chú ý trở nên quan trọng hơn. Hiện tại, thị trường tài chính quan tâm khảo sát sản xuất Empire State của Ngân hàng Dự trữ liên bang New York. Đây là một báo cáo hàng tháng đánh giá môi trường kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tại bang New York và thường được xem như một chỉ báo sớm cho tình hình sản xuất của toàn nước Mỹ.

Chỉ số này đã tăng 8 điểm lên 18,7 - cao hơn nhiều so với dự báo giảm xuống mức 6. Sự bất ngờ theo hướng tích cực này có khả năng củng cố thêm lập luận rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 12, thay vì cắt giảm như thị trường từng kỳ vọng.

Những nhà giao dịch trên nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung lớn nhất thế giới Polymarket hiện đánh giá khả năng lãi suất sẽ không thay đổi trong cuộc họp tháng 12 lên tới 55%. Trong khi đó, công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch đưa mức cao hơn, khoảng 60%.

Bên cạnh đó, Ông James Van Straten, chuyên gia phân tích cấp cao của CoinDesk, chỉ ra một yếu tố kỹ thuật gây áp lực. Hợp đồng tương lai Bitcoin trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) mở cửa ở mức 93.840 USD vào cuối tuần trước, để lại khoảng trống giá (gap) tới 91.970 USD từ tháng 4 vẫn chưa được lấp đầy. Đây là một vùng giá có thể thu hút áp lực giảm ngắn hạn. Trong phân tích kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch tin rằng giá thường quay lại khu vực gap để "lấp đầy" nó.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Bitfinex nhận định tốc độ thua lỗ đã thực hiện (realized losses) đang có dấu hiệu ổn định, gợi ý Bitcoin có thể tiến gần vùng đáy cục bộ, ít nhất là để phục hồi ngắn hạn. "Hầu hết chu kỳ lịch sử cho thấy đáy bền vững chỉ hình thành sau khi nhóm nhà đầu tư ngắn hạn chấp nhận bán cắt lỗ", nhóm phân tích nhận định.

Theo các chuyên gia, khả năng hồi phục ngắn hạn phụ thuộc vào việc liệu giai đoạn capitulation có thể làm cạn kiệt áp lực bán hay không. Capitulation là giai đoạn các nhà đầu tư từ bỏ, bán tháo tài sản với giá lỗ do hoảng loạn, thường xảy ra ở cuối đợt suy thoái hoặc bong bóng thị trường.

Bitfinex cho biết thêm đây là đợt điều chỉnh lớn thứ 3 kể từ năm 2023 và là đợt lớn thứ hai kể từ khi các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ra mắt. Nhóm phân tích cho rằng một đáy cục bộ có thể hình thành "trong tương lai tương đối gần".

Tiểu Gu (theo CoinDesk)