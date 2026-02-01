Bitcoin liệu sẽ rớt tiếp xuống 'mốc cân bằng 58.000 USD'?

Đây chỉ là cú điều chỉnh kỹ thuật hay dấu hiệu cho thấy Bitcoin đang bước vào một giai đoạn suy yếu dài hơi hơn?

Rạng sáng 1/2, Bitcoin rơi xuống sát 78.000 USD, xuyên thủng mốc hỗ trợ 80.000 USD chỉ sau một đêm rung lắc mạnh. So với đỉnh hơn 126.000 USD lập hồi tháng 10/2025, giá đã điều chỉnh gần 40% và hiện chỉ nhỉnh hơn đáy một năm khoảng 4%.

Sắc đỏ cũng lan rộng khi Ether, XRP, ADA đồng loạt giảm hai chữ số.

Biểu đồ giá Bitcoin từ đầu năm 2025 đến nay.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và thị trường tiền số biến động mạnh, câu hỏi đặt ra đây chỉ là cú điều chỉnh kỹ thuật để thị trường "hạ nhiệt", hay dấu hiệu cho thấy Bitcoin đang bước vào một giai đoạn suy yếu dài hơi hơn?

Theo giới quan sát, 75.000 USD trở thành mốc quan trọng cần theo dõi. Bởi, khi thị trường đối mặt áp lực xả hàng vào tháng 4/2025 vì những thông tin liên quan đến chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump, lực mua mạnh đã xuất hiện quanh 75.000 USD để chặn đứng đợt bán tháo. Trong kịch bản xấu hơn là thủng vùng giá này, Bitcoin được dự đoán tìm thấy điểm cân bằng ở vùng giá 58.000 USD.

Hữu Nghị tổng hợp