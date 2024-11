Vì sao Bitcoin liên tiếp lập kỷ lục?

Giá Bitcoin lập đỉnh liên tục sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với kế hoạch phát triển thị trường tiền số, tâm lý nhà đầu tư hưng phấn hơn.

Sau khi vọt lên 80.000 USD một đồng vào tối 10/11 (giờ Hà Nội), Bitcoin (BTC) lập thêm kỷ lục mới vào cuối buổi sáng nay với hơn 81.858 USD. Như vậy từ khi Donald Trump được xác định là ứng cử viên chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, BTC lập mặt bằng giá mới mỗi ngày.

Tính từ vùng giá quanh 69.000 USD một đồng trước đó cho đến đỉnh sáng nay, tiền số lớn nhất thế giới đã tăng khoảng 12.700 USD, tức gần 18,5% chỉ chưa đầy một tuần.

Chiến thắng của ông Trump được xem là động lực chính cho đợt tăng giá mới. Forbes cho rằng đây không phải là niềm tin vô căn cứ khi ngành công nghiệp tiền số là "nhà tài trợ" lớn nhất trong đợt bầu cử năm nay. Báo cáo của nhóm vận động người tiêu dùng tiến bộ Public Citizen, cho thấy các khoản đóng góp từ ngành này chiếm 44% tổng số tiền của nhóm doanh nghiệp, tính đến tháng 8. Phần lớn số tiền được chuyển qua các ủy ban hành động chính trị (PAC) chuyên bầu cho các ứng cử viên ủng hộ tiền số.

Các PAC được tài trợ chủ yếu bởi những công ty tiền số như Coinbase và Ripple, đã chi tổng cộng 135 triệu USD để hỗ trợ các ứng cử viên thân thiện với ngành này trong các cuộc đua ở cấp liên bang, theo The New York Times. Khoản đầu tư dường như đã được đền đáp khi tính đến 10/11, 268 ứng cử viên ủng hộ tiền số đã được bầu vào Hạ viện và 19 ứng cử viên tại Thượng viện, theo tổ chức phi lợi nhuận Stand With Crypto. Tỷ lệ này áp đảo hơn hẳn so với 122 thành viên Hạ viện mới được bầu và 12 thượng nghị sĩ được cho là "chống tiền số".

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền số của hành tinh". Nhiều cam kết của ông với cộng đồng tiền số bao gồm việc tung ra một kho dự trữ tiền số quốc gia với hơn 16 tỷ USD Bitcoin mà chính phủ Mỹ đã tích lũy được thông qua việc tịch thu tài sản.

Lập trường ủng hộ tiền số của ông Trump đánh dấu một hướng đi ngược lại so với sự hoài nghi trước đây của bản thân về ngành mà ông gọi là "lừa đảo". Trump đã nhiều lần hứa sẽ "sa thải" Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) Gary Gensler vì thực hiện hơn 100 hành động pháp lý chống lại tiền số trong nhiệm kỳ của mình, theo CNBC. Tân Tổng thống cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo tiền số như tỷ phú Marc Andreessen, Cameron Winklevoss và Tyler Winklevoss. Trong khi đó, Phó tổng thống đắc cử JD Vance là một nhà đầu tư Bitcoin lâu năm.

Ông Trump và chiến dịch của mình cũng đã đầu tư cá nhân vào tiền kỹ thuật số khi ủy ban gây quỹ chung của Trump bắt đầu chấp nhận quyên góp thông qua Coinbase vào tháng 5. Ông đã ra mắt nền tảng tiền số gia đình của riêng mình, World Liberty Financial, vào tháng 9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện Bitcoin 2024 ở Nashville (Tennessee, Mỹ), tháng 7/2024. Ảnh: Reuters

Chiến thắng của Donald Trump cũng kéo theo nhiều động lực mạnh mẽ cho thị trường này. Theo thống kê của một trong những sàn giao dịch phái sinh phổ biến nhất thế giới Deribit, đã có hơn 2,8 tỷ USD vốn cược vào việc Bitcoin sẽ vượt qua 90.000 USD, tức đặt lệnh quyền chọn mua (call option). Ngoài ra, sàn giao dịch phái sinh CME, chuyên cung cấp các hợp đồng tương lai BTC phổ biến cho nhà đầu tư tổ chức ở Mỹ, cũng đặt cược vào giá Bitcoin tăng lên trong tương lai. Điều này tạo lập nên mức nền tâm lý đám đông rất tích cực, lan tỏa khắp thị trường.

Ở góc độ kỹ thuật, nhóm phân tích CoinDesk còn chỉ ra một số lý do cho thấy Bitcoin tăng giá là hợp lý. Họ sử dụng số liệu lạm phát từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để đo lường sức mua đã bị mất của Bitcoin là bao nhiêu so với những năm trước. Kết quả cho ra mức giá hiện nay chỉ tăng lên tương ứng tốc độ trượt giá. Kỷ lục vào tháng 11/2021 của BTC khoảng 69.000 USD, sau gần ba năm sẽ trượt giá thành mức 78.000 USD. Điều này cho thấy mức hiện nay chỉ cao hơn lạm phát khoảng 4,5%.

Bên cạnh đó, CoinDesk cũng theo dõi việc chốt lời trong vài tuần qua. Dữ liệu của Glassnode cho thấy vào ngày 6/11 - một ngày sau cuộc bầu cử Mỹ, nhà đầu tư đã chốt lời khoảng 3,5 tỷ USD, con số này trong hai ngày tiếp theo là 3,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, mức chốt lời này rất nhỏ so với giai đoạn tháng 3 khi BTC vượt lên trên kỷ lục năm 2021. Thời điểm đó, hoạt động chốt lời đã tăng vọt lên 10 tỷ USD. Trong suốt đợt tăng giá năm 2021, nó cũng ghi nhận mức chốt lời tới 6 tỷ USD. Mức độ chốt lời hiện nay thậm chí còn thấp hơn năm 2017 - thời điểm Bitcoin khoảng 20.000 USD. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn kiên nhẫn chờ đợi mức giá cao hơn.

Ngoài ra, CoinDesk còn chỉ ra sự quan tâm của công chúng với BTC hiện nay còn tương đối thấp. Lượt tìm kiếm về tiền số lớn nhất thế giới trên Google vẫn đi dưới so với tháng 11/2021 và tháng 3 năm nay. Điều này phần nào cho thấy còn lâu thị trường mới đạt tới sự hưng phấn cực độ.

Tiểu Gu