Giá bạc được dự báo vượt 100 USD vào năm tới

Nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, giá bạc thế giới có thể vượt 100 USD mỗi ounce trong năm 2026, nhưng vẫn có rủi ro điều chỉnh.

Bạc giao ngay khởi đầu năm nay ở quanh mức 29,5 USD một ounce. Trong những tháng đầu năm, giá bạc tìm cách phục hồi sau đợt sụt giảm mạnh hậu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trước khi bước vào xu hướng tăng chậm nhưng bền vững trong suốt tháng 3, với đỉnh giá vượt 34,4 USD.

Tuy nhiên từ đầu tháng 4, cú sốc từ việc áp thuế đối ứng quy mô lớn kéo mặt hàng này cùng vàng và hầu hết hàng hóa khác giảm mạnh. Kim loại quý tiếp tục bị kẹt trong vùng dao động 32-33 USD một ounce suốt tháng 5.

Giá liên tục đi lên trong nửa cuối năm nay và vượt 70 USD vào giữa tháng 12. Đà tăng giá của bạc chưa dừng lại, hiện giao dịch quanh 79 USD, đắt hơn khoảng 2,7 lần so với đầu năm.

Khảo sát thường niên của Kitco cho thấy đa số nhà đầu tư cá nhân dự báo giá bạc tiếp tục tăng trong năm 2026. Có 212 nhà đầu tư cá nhân (57%) kỳ vọng bạc sẽ đạt trên 100 USD một ounce vào năm tới.

27%, tương đương 99 nhà đầu tư, dự báo giá sẽ nằm trong vùng 80-100 USD. Trong khi đó, 11%, tức 43 người tham gia khảo sát, cho rằng bạc sẽ đạt đỉnh trong khoảng 60-80 USD. 5% còn lại nhận định kim loại quý này sẽ giảm về 40-60 USD một ounce, tương đương vùng giá trong giai đoạn tháng 9-12/2025.

Nhiều chuyên gia phân tích hàng đầu cũng kỳ vọng giá cao hơn trong năm tới, dù một số cảnh báo về các nhịp điều chỉnh sớm và nguy cơ hình thành đỉnh "blow-off" (báo hiệu sự kết thúc và đảo chiều giảm giá do áp lực chốt lời, thổi bay hết giá trị).

Trong báo cáo Triển vọng kim loại quý 2026, các nhà phân tích tại Heraeus - tập đoàn công nghệ kim loại quý của Đức - cảnh báo giá bạc có thể giảm trong giai đoạn đầu năm 2026. Họ cho rằng đợt tăng giá hiện tại đưa vàng và bạc lên các mức kỷ lục, ghi nhận tốc độ quá nhanh. Dù giá có thể còn tăng ngắn hạn, nhưng khi động lực suy yếu, một giai đoạn đi chậm lại là điều khó tránh. Heraeus cũng lưu ý giá cao làm giảm nhu cầu bạc ở một số lĩnh vực, nhưng nó có thể tăng tiếp nếu vàng tiếp tục đi lên.

Các chuyên gia hàng hóa tại TD Securities, ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Canada, dự báo bạc sẽ hạ nhiệt về vùng giữa 40 USD một ounce trong 2026. Theo họ, làn sóng "silverflood" (hiện tượng nguồn cung bạc khổng lồ đổ vào thị trường) đã dẫn tới lượng tồn kho lớn nhất lịch sử tại sàn LBMA (Anh) với hơn 212 triệu ounce bạc hiện có sẵn trong các kho ở London. Điều này làm giảm áp lực tăng giá do nhu cầu tái tích trữ tồn kho toàn cầu.

Các thỏi bạc 1000 gr tại một nhà máy lọc kim loại quý ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

BMO Capital Markets cho rằng kim loại quý vẫn còn dư địa tăng trong năm sau, nhưng bạc có thể khó duy trì mức đỉnh hiện tại. Họ dự báo mức giá bình quân mặt hàng này là 56,3 USD, và cao nhất khoảng 60 USD một ounce vào quý IV/2026.

Bà Maria Smirnova, chuyên gia tại nhà quản lý tài sản toàn cầu Sprott, tỏ ra lạc quan hơn các ngân hàng lớn. Bà cho rằng các vấn đề nguồn cung bạc năm nay vẫn chưa được giải quyết, trong khi nhu cầu đầu tư tăng mạnh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt vật chất. Điều này tạo tiền đề cho đà tăng mạnh năm 2026.

Smirnova cũng lưu ý dòng vốn ETF phương Tây đã hút vào hơn 100 triệu ounce bạc từ đầu năm, trong bối cảnh nguồn cung vật chất vẫn mỏng. Chuyên gia này lạc quan trong trung hạn với bạc, dù giá đã ở mức đỉnh lịch sử. Theo phân tích kỹ thuật, các mốc tiếp theo được nhắc đến là 60, 63 USD và thậm chí 100-200 USD trong vài quý tới.

Ở chiều ngược lại, ông Avi Gilburt, chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu, cho rằng đà tăng của vàng và bạc ở giai đoạn tăng cuối, trước khi sang một chu kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm từ 2026. Trong khi đó, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco nhận định thị trường bạc năm sau vẫn mạnh nhờ nhu cầu công nghiệp và nguồn cung thắt chặt, nhưng khó lặp lại mức tăng của 2025. Tuy vậy, nhiều nhà phân tích vẫn dự báo giá bạc có thể đạt hoặc vượt 75-100 USD một ounce.

"Thị trường bạc đang ở giai đoạn tăng giá chín muồi và sau chu kỳ bùng nổ sẽ là chu kỳ suy giảm, vấn đề chỉ nằm ở thời gian", chuyên gia này nói thêm.

Tiểu Gu (theo Kitco)