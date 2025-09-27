Ghép bàn tay vào chân bà bầu là 'giải pháp y khoa đột phá'

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương khi ghép tạm bàn tay bị đứt lìa vào cẳng chân cho sản phụ song thai.

"Đây là giải pháp vi phẫu đặc biệt, mang tính đột phá, vừa bảo tồn chi thể cho bệnh nhân, đảm bảo an toàn cho thai kỳ, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ", ông Thượng nói ngày 27/9.

Người phụ nữ mang song thai 23 tuần, đứt lìa cẳng tay phải, gãy nát xương và tổn thương động mạch do tai nạn lao động tại nhà máy. Với tình trạng dập nát mạch máu và các mô rất bẩn, nếu nối lại bàn tay ngay lập tức, chi của bệnh nhân có nguy cơ bị ngắn, dễ hoại tử, nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Ca mổ nối liền bàn tay đứt lìa thường kéo dài 7-8 giờ cũng tiềm ẩn rủi ro sảy thai do thuốc mê. Trong khi đó, làm mỏm cụt sẽ khiến bệnh nhân mất bàn tay.

Các y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau hội chẩn nhiều chuyên khoa, êkíp quyết định ghép tạm bàn tay vào cẳng chân. Ca mổ chỉ kéo dài 2-3 giờ, giảm nguy cơ cho thai kỳ, loại bỏ mô dập nát, ngăn hoại tử và nhiễm trùng. Khi thai đạt khoảng 32 tuần, bàn tay sẽ được ghép trả lại, với tiên lượng phục hồi tốt nhờ còn nguyên mạch máu, thần kinh, gân và xương, giúp người mẹ có cơ hội chăm sóc con bằng đôi tay.

Song song, bác sĩ còn áp dụng kỹ thuật "bỏ túi" - đưa phần cánh tay dập nát vào ổ bụng để giữ chiều dài chi và có thêm da che phủ. Sau 3-4 tuần, da bụng sẽ tạo tuần hoàn mới, hỗ trợ cho ca nối tay sau này.

Trong ca mổ kéo dài 3 giờ, các bác sĩ vừa ghép tạm vừa theo dõi sát sao thai nhi để ngăn ngừa biến chứng. Hiện sau hai tuần, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng, vết mổ vùng cẳng chân phải khô, bàn tay nuôi ghép hồng.

Bàn tay thai phụ được nối vào cẳng chân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Y văn ghi nhận kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào cẳng chân để nuôi cấy từng được thực hiện tại Trung Quốc. Trước đây, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương từng ghép cẳng chân đứt lìa vào cẳng chân lành để nuôi tạm, sau đó nối lại chân và thành công, bệnh nhân đã đi lại được.

Lê Phương