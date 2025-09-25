Bàn tay đứt lìa của mẹ bầu song thai được 'nuôi' dưới chân

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ghép tạm bàn tay bị đứt lìa của một phụ nữ mang song thai 23 tuần vào cẳng chân, nhằm bảo tồn bộ phận này trong lúc chờ phẫu thuật nối lại.

Ngày 25/9, đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cẳng tay phải dập nát, bàn tay đứt lìa hoàn toàn do tai nạn lao động. Thách thức lớn nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẹ và cặp song thai, đồng thời giữ lại cơ hội phục hồi bàn tay cho người bệnh để chị có thể chăm sóc con sau này.

Bàn tay thai phụ được nối vào cẳng chân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước tình thế cấp bách, êkíp phẫu thuật quyết định thực hiện kỹ thuật vi phẫu phức tạp nối các mạch máu của bàn tay vào mạch máu ở cẳng chân phải của bệnh nhân. Giải pháp này giúp duy trì tuần hoàn, "nuôi sống" bàn tay trong thời gian chờ sức khỏe sản phụ ổn định hơn để tiến hành ca mổ tiếp theo. Song song, các bác sĩ dùng vạt da ở vùng bụng để che phủ phần cẳng tay bị dập nát.

Trong cuộc mổ kéo dài ba giờ, các bác sĩ vừa thực hiện kỹ thuật ghép tạm, vừa theo dõi sát sao tình trạng thai nhi để ngăn ngừa mọi biến chứng.

Hiện, sức khỏe sản phụ ổn định, cặp song thai phát triển bình thường, phần bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt. Bệnh viện dự kiến khi thai nhi trên 32 tuần tuổi sẽ phẫu thuật lần hai để nối lại bàn tay về đúng vị trí.

Lê Phương