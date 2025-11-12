Ghế trẻ em thế nào là đúng quy chuẩn?

Ghế trẻ em đúng chuẩn cần được cố định chắc chắn trên xe, thông qua chốt ISOFIX hoặc dây an toàn nếu xe không có trang bị này.

Từ 2026, ôtô chở trẻ nhỏ bắt buộc phải có thiết bị an toàn theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hiện nay, thị trường thiết bị an toàn cho trẻ em đã dần nóng lên, với nhiều loại ghế, đôn được bán rộng rãi tại cửa hàng chăm sóc bé, hoặc chợ thương mại điện tử, với giá có thể từ vài trăm nghìn đồng cho tới hàng triệu, thậm chí chục triệu đồng.

Tuy nhiên, giữa thị trường tràn ngập hàng trăm mẫu ghế với nhãn như "chuẩn châu Âu", "ECE R44", "ISOFIX", nhiều phụ huynh vẫn chưa biết thế nào là ghế trẻ em thực sự đúng chuẩn tại Việt Nam.

Các loại ghế trẻ em được khuyên dùng theo từng lứa tuổi tại Việt Nam. Ảnh: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ghế đúng chuẩn phải được cố định chắc chắn trên xe qua chốt ISOFIX hoặc dây an toàn

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024, thiết bị an toàn cho trẻ em (Child Restraint System - CRS) là hệ thống ghế có khả năng giữ trẻ ở tư thế ngồi hoặc nằm ổn định, giúp giảm chấn thương khi ôtô phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Một chiếc ghế được coi là đúng chuẩn khi có thể lắp vững chắc trên ôtô và cố định được thân người trẻ. Hiện có hai phương pháp lắp phổ biến là ISOFIX và dây an toàn của xe.

Hướng dẫn lắp ghế trẻ em bằng chốt ISOFIX. ảnh: Seat UK

ISOFIX sử dụng chốt kim loại gắn trực tiếp vào khung ghế xe, giúp ghế giữ chắc, ít sai lệch khi lắp và được xem là an toàn nhất. Chuẩn này đã phổ biến tại châu Âu và được chấp nhận trong QCVN 123:2024. Khi ghế được gắn đúng, khóa ISOFIX sẽ phát ra tiếng "click", và chỉ báo trên chốt ghế chuyển từ đỏ sang xanh để báo hiệu an toàn.

Trong khi đó, dây an toàn ba điểm của ôtô là lựa chọn phổ biến với các xe không có ISOFIX, tài xế khi gắn ghế bằng phương pháp dây an toàn cần đảm bảo dây đai ôm chặt, không xoắn và được cài đúng vị trí. Như vậy, ngay cả khi xe không có ISOFIX, phụ huynh vẫn có thể sử dụng ghế trẻ em thông thường, miễn là ghế lắp đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Hướng dẫn gắn ghế trẻ em bằng dây an toàn trên một mẫu xe Hàn. Ảnh: Hyundai

Ghế đúng chuẩn phải an toàn về cấu tạo và vật liệu

Bên cạnh đó, ghế trẻ em đạt chuẩn phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật về cấu tạo và độ bền như phải phù hợp để lắp trên ôtô, không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo hay vỏ bọc ghế, các bộ phận cứng không được làm mòn dây đai tại điểm tiếp xúc, và chỉ tháo được bằng dụng cụ chuyên dụng để tránh lắp sai.

Các quy định này đảm bảo ghế không chỉ đạt yêu cầu về an toàn mà còn có độ bền và khả năng bảo vệ ổn định trong suốt thời gian sử dụng.

Loại ghế và hướng lắp phải phù hợp với từng độ tuổi

Ghế trẻ em được chia theo nhóm cân nặng để đảm bảo an toàn tối đa với từng giai đoạn phat triển của trẻ.

Nhóm 0 và 0+ dùng cho trẻ dưới 13 kg, thường là dạng nôi hoặc ghế ngửa, bắt buộc lắp quay ngược chiều xe để bảo vệ đầu và cổ. Nhóm I dùng cho trẻ 9-18 kg, có dây đai 5 điểm cố định tại vai, hông và giữa hai chân, giúp thân trẻ không bị trượt khi phanh gấp. Nhóm II và III dành cho trẻ từ 15-36 kg, là loại ghế hoặc đệm nâng giúp trẻ ngồi cao hơn để dây an toàn của ôtô đi đúng vị trí vai và đùi.

Nhãn, cảnh báo và hướng dẫn sử dụng trên ghế

Trên mỗi ghế trẻ em đạt chuẩn, nhà sản xuất phải gắn nhãn cố định thể hiện rõ giới hạn cân nặng hoặc chiều cao của trẻ phù hợp, hướng lắp (xuôi hay ngược chiều xe) và các cảnh báo an toàn.

Nhãn này có thể in hoặc dán cố định trên thân ghế, giúp người dùng nhận biết và sử dụng đúng cách. Quy chuẩn cũng yêu cầu thông tin hướng dẫn phải bằng tiếng Việt để đảm bảo mọi người lắp đặt và sử dụng chính xác. Một chiếc ghế không có nhãn, không có cảnh báo hoặc hướng dẫn rõ ràng là dấu hiệu sản phẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Hồ Tân