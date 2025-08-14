Ghế phóng kích hoạt, hành khách văng khỏi tiêm kích F-15 Mỹ

Video mới đăng cho thấy ghế phóng buồng sau tiêm kích F-15D Mỹ kích hoạt khi máy bay di chuyển trên đường lăn, khiến một sĩ quan văng ra ngoài.

Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ hôm 13/8 công bố video cho thấy luồng khói bốc lên từ buồng sau của tiêm kích hạng nặng F-15D đang di chuyển tại căn cứ Westfield, bang Massachusetts. Nắp kính buồng lái nằm trên cánh trái máy bay, còn người ngồi ở ghế sau dường như đang bò dậy sau khi văng khỏi phi cơ.

"Ghế phóng kích hoạt trên đường lăn, trước khi máy bay cất cánh. Sự việc xảy ra trong chuyến bay khen thưởng, người ngồi sau dường như là sĩ quan tuyển quân của Không đoàn Tiêm kích số 104", tài khoản này cho hay.

Phi công F-15 văng khỏi tiêm kích trên mặt đất Tiêm kích F-15D bật ghế phóng trên đường băng trong video công bố ngày 13/8. Video: X/Dale Stark

"Chuyến bay khen thưởng" là một trong những hình thức động viên của không quân Mỹ dành cho những quân nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc khi tại ngũ. Người được thưởng sẽ ngồi buồng sau tiêm kích hoặc khoang hàng của vận tải cơ để trải nghiệm cảm giác bay như phi công.

Chưa rõ nguyên nhân khiến ghế sau của tiêm kích F-15D kích hoạt. Không đoàn 104 chưa bình luận về thông tin.

Tình huống tương tự từng xảy ra với tiêm kích Mỹ và một số quốc gia trong quá khứ. Hồi tháng 3/2019, hành khách ngồi buồng sau tiêm kích Rafale B của không quân Pháp cũng vô tình giật cần phóng ghế sau khi cất cánh, khiến ông văng khỏi máy bay. Lỗi kỹ thuật khiến ghế phóng của phi công buồng trước không bị kích hoạt, cho phép người này đưa chiếc Rafale về hạ cánh an toàn.

Các tiêm kích thế hệ 4 như F-15 được trang bị ghế thoát hiểm zero-zero, cho phép kích hoạt và bảo toàn tính mạng cho phi công ngay cả khi máy bay đứng yên trên mặt đất. Loại ghế này an toàn hơn những thế hệ trước đó, vốn đòi hỏi tốc độ và độ cao nhất định để kích hoạt, nhưng vẫn tiềm ẩn một số rủi ro nếu phóng khỏi máy bay trên mặt đất.

Tiêm kích F-15D tại căn cứ ở Westfield, bang Massachusetts, Mỹ tháng 11/2024. Ảnh: USAF

F-15 là tiêm kích hạng nặng được không quân Mỹ biên chế từ năm 1976. Đây là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của Mỹ, được tối ưu cho nhiệm vụ chiếm ưu thế và làm chủ không phận. F-15D là biến thể hai chỗ ngồi, có thể làm cả nhiệm vụ chiến đấu và huấn luyện.

Không đoàn 104 thuộc Vệ binh Quốc gia bang Massachusetts, có nhiệm vụ huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật, tham gia bảo vệ vùng trời đông bắc Mỹ, hỗ trợ các hoạt động theo yêu cầu từ giới chức bang Massachusetts và triển khai ra nước ngoài theo lệnh của không quân Mỹ.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)