Ghế ngồi nào an toàn nhất khi máy bay gặp nạn?

Nhiều người nói về chiếc ghế giữa đáng sợ, khi tỷ lệ tử vong cao nhất được báo cáo, 44 % thuộc về vị trí này.

Những chiếc ghế ở phía sau máy bay thường không được nhiều du khách yêu thích vì hai lý do: mùi xăng và phải đợi rất lâu để xuống máy bay. Tuy nhiên, mạng lưới An toàn Hàng không phân tích 65 vụ rơi máy bay nhận thấy đây là nơi an toàn nhất trong hơn 50% vụ tai nạn, dựa trên tỷ lệ sống sót. Những chỗ ngồi giữa máy bay có tỷ lệ tử vong cao nhất với 39% và 38% với các ghế phía trước. Ghế phía sau có tỷ lệ tử vong thấp hơn, 32%.

Để có một chuyến đi an toàn, điều hành khách nên làm theo là tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn bay của phi hành đoàn. Ảnh: Shutterstock

Harro Ranter, Giám đốc điều hành của Mạng lưới An toàn Hàng không nói trên Express: "Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào có thể giúp cho việc ngồi phía trước an toàn hơn. Trong một vụ tai nạn, cơ hội sống sót tốt hơn thường dành cho những hành khách ngồi phía sau".

Thông qua phân tích Cơ sở dữ liệu tai nạn máy bay của Cục hàng không Mỹ trong suốt 35 năm, các chuyên gia phát hiện ra có một vị trí cụ thể có thể làm giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất. Đó là những chiếc ghế giữa phía đuôi máy bay, với tỷ lệ tử vong chỉ 28%. Trong khi đó, vị trí ghế ngồi cạnh lối đi của ghế ở giữa máy bay, có tỷ lệ cao hơn cả, 44%. Do đó, nhiều người đã gọi đây là "chiếc ghế giữa đáng sợ".

Tuy nhiên, trong nhiều vụ tai nạn hàng không thảm khốc khác, phần lớn người trên máy bay đều khó có cơ hội sống. Đó là lý do các chuyên gia khẳng định không có chỗ ngồi là an toàn tuyệt đối. Mọi nghiên cứu chỉ mang tính chất tương đối.

Dù vậy, việc đi máy bay vẫn là một trong những phương tiện di chuyển an toàn nhất trên thế giới. Ngày nay, việc này càng trở nên an toàn hơn nhờ những tiến bộ công nghệ vượt bậc.

Máy bay vẫn được coi là phương tiện giao thông công cộng an toàn nhất. Ảnh: iStock.

Ngoài ra, việc mặc quần áo phù hợp khi đi máy bay cũng góp phần tạo nên sự khác biệt về tỷ lệ thương vong. Christine Negroni, chuyên gia tai nạn máy bay và là tác giả của cuốn The Crash Detectives cho biết, có rất nhiều điều hành khách có thể tự giúp mình khi có sự cố. Một trong những điều đó là hành khách không nên cởi giày ra khi lên chỗ ngồi. Nghiên cứu của hãng Boeing chỉ ra rằng, 50% vụ máy bay rơi xảy ra trong quá trình cất, hạ cánh. Khi va chạm, lửa hoặc kính vỡ có thể cản trở lối chạy thoát hiểm của bạn. Nếu bạn đi chân trần, việc chạy ra ngoài sẽ khó hơn là đi giày.

"Điều này (không nên tháo giày) vẫn chưa được nhiều hãng bay yêu cầu hành khách thực hiện, và tôi nghĩ họ nên áp dụng", cô nói.

Các chất liệu quần áo dễ cháy cùng quần áo rộng thùng thình cũng là những thứ bạn không nên mặc. Thay vào đó, hành khách nên chọn quần áo bằng vải cotton, len và bên ngoài khoác áo làm từ sợi tổng hợp, nilon. Quần cũng nên mặc đồ bó sát như jean, thay vì váy rộng.

Anh Minh (Theo Sun)