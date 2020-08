Chuyện gì xảy ra khi bay trong mưa bão?

Nhiều hành khách lo lắng máy bay sẽ nguy hiểm khi bị sét đánh, nhưng thực tế mọi thứ an toàn hơn bạn nghĩ.

Dưới đây là những thắc mắc của nhiều du khách, được Skyscanner tổng hợp và giải đáp, liên quan đến việc máy bay cất cánh trong mưa, giông.

Máy bay có thể cất cánh trong mưa?

Đây là câu hỏi của nhiều hành khách khi lần đầu bay, đặc biệt là lúc họ đang ngồi taxi để ra sân bay khi trời đang mưa. Cánh và động cơ của máy bay cùng hoạt động để tạo ra lực nâng, giúp máy bay cất cánh bằng cách thay đổi hướng và áp suất không khí. Mưa không làm cản trở quy trình này. Trong phần lớn các trường hợp, chúng đều bay được dưới mọi loại thời tiết.

Các dòng máy bay hiện đại đều có khả năng chịu đựng tốt đối với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và các phi công cũng đều có trình độ rất cao. Do đó, bạn không nên quá lo lắng khi di chuyển bằng đường hàng không và nên tuân thủ theo mọi hướng dẫn của tiếp viên. Ảnh: Flights

Điều này đúng ngay cả khi máy bay ở độ cao 11.000 m. Phần lớn những cơn mưa xảy ra ở các tầng thấp của khí quyển. Đó là lý do hành khách nhìn thấy bầu trời bên ngoài qua cửa sổ máy bay thường quang đãng, ngay cả khi thời tiết trên mặt đất đang mưa hay u ám.

Mưa như thế nào thì ảnh hưởng đến chuyến bay?

Mức độ nặng, nhẹ của cơn mưa không ảnh hưởng đến câu trả lời "máy may có bay được trong mưa không". Nó phụ thuộc chủ yếu vào tầm nhìn và điều kiện thời tiết đi kèm. Mưa rất to có thể làm giảm tầm nhìn của phi công, khiến việc cất cánh có thể không an toàn. Một số trường hợp, mưa lớn cũng có thể khiến động cơ của máy bay bị hỏng.

Trong các trường hợp đặc biệt, mưa có thể làm đóng băng trên cánh máy bay. Điều này làm máy bay có thể giảm lực nâng, rơi tự do nếu phi công không kịp thời lấy lại lực nâng. May mắn là các phi công luôn làm tốt công việc này.

Máy bay có thể hạ cánh trong mưa?

Câu trả lời là mưa có thể ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiếp đất, giống như cất cánh. Những cơn mưa thường sẽ không thể khiến việc này bị gián đoạn, nhờ lốp máy bay có khả năng chịu lực lớn. Nếu mưa trên mặt đất quá lớn, phi công bị cản trở tầm nhìn và không an toàn khi hạ cánh. Ngoài ra, điều kiện thời tiết đi kèm mưa có thể khiến việc hạ cánh bất khả thi, ví dụ như đường băng bị đóng băng.

Có tai nạn nào do mưa gây ra?

Thời tiết chiếm tới 25% lý do các vụ tai nạn trên toàn thế giới, nhưng mưa hầu như chưa bao giờ là nguyên nhân được liệt kê khiến máy bay rơi. Một ngoại lệ là chuyến bay mang số hiệu 421 của Garuda Indonesia, gặp nạn trên đảo Java năm 2002. Phi công không thể khởi động lại động cơ và phải hạ cánh trên sông. Một tiếp viên thiệt mạng trong sự cố này.

Có thực sự nên bay trong mưa, bão?

Mọi máy bay phải đáp ứng được toàn bộ thông số kỹ thuật, bao gồm cả khả năng chống chọi với những cơn mưa, bão mới được phép bay. Trên thực tế, các máy bay ngày nay đều được tính toán khi thiết kế để có thể vượt qua những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tuy vậy, cũng có một số ngoại lệ như mưa đá làm băng đóng trên cánh máy bay. Trong một số trường hợp, phi công sẽ cho hạ cánh khẩn cấp để đảm bảo tính mạng của hành khách và phi hành đoàn.

Nếu máy bay bị sét đánh thì sao?

Một trong những quan tâm chính của hành khách khi bay trong thời tiết xấu là sét đánh trúng máy bay. Mỗi máy bay đang hoạt động ở Mỹ trung bình bị sét đánh một lần một năm. Nếu sét có thể gây ra nhiều mối nguy hiểm cho máy bay, chắc chắn bạn sẽ được nghe nhiều hơn về nó. Trên thực tế, hành khách ngồi trong khoang vẫn luôn an toàn khi máy bay gặp sét.

