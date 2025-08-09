Gerrard: 'Owen hay hơn Yamal, Mbappe ở tuổi teen'

Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard cho rằng Michael Owen là cầu thủ hay nhất ở tuổi thiếu niên, dù Lamine Yamal và Kylian Mbappe đều đáng kinh ngạc và đang tranh Quả Bóng Vàng.

Yamal, 18 tuổi, là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025 và sẽ trở thành chủ nhân trẻ nhất lịch sử nếu giành giải. Kỷ lục này hiện thuộc về Ronaldo Nazario - cựu tiền đạo người Brazil đoạt Quả Bóng Vàng năm 1997 khi 21 tuổi.

Mbappe, 26 tuổi, cũng góp mặt trong danh sách 30 đề cử năm nay. Tiền đạo Pháp chưa từng giành Quả Bóng Vàng, với thành tích tốt nhất là đứng thứ ba năm 2023, sau Erling Haaland và Lionel Messi.

Michael Owen đoạt Quả Bóng Vàng 2001. Ảnh: L'Équipe

Gerrard và Owen là đồng đội ở Liverpool trong 6 năm trước khi tiền đạo người Anh chuyển sang Real Madrid năm 2004. Theo Gerrard, đồng hương Owen hay hơn Yamal và Mbappe khi còn ở độ tuổi teen.

"Hai người kia đang theo đuổi Quả Bóng Vàng, còn một người đã có", huyền thoại của Liverpool nói với ESPN hôm 8/8. "Bạn phải tôn trọng thực tế Owen từng được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi từng chơi cùng cậu ấy, Owen là cầu thủ tuổi teen phi thường. Nhưng Mbappe và Yamal cũng là hai cầu thủ tuyệt vời".

Owen ra mắt Liverpool ở tuổi 17 năm 1996 và giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất ở Ngoại hạng Anh khi còn là thiếu niên với 40 bàn sau 79 trận. Trong đó, anh ghi 25 bàn trong năm 1998 - kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch của cầu thủ tuổi teen.

Cựu tiền đạo người Anh giúp Liverpool giành cú ăn Cup UEFA, Cup FA và Cup Liên đoàn mùa 2000-2001, rồi đoạt Quả Bóng Vàng 2001 ở tuổi 22, trở thành người Anh đầu tiên giành giải thưởng cá nhân cao quý này kể từ Kevin Keegan năm 1979.

Yamal mừng chức vô địch Euro 2024. Ảnh: UEFA

Yamal sinh ngày 13/7/2007, trưởng thành từ học viện La Masia, và ra mắt La Liga tháng 4/2023. Anh là cầu thủ trẻ nhất chơi cho Barca, khi 15 tuổi 9 tháng và 16 ngày. Yamal còn lập hai kỷ lục cầu thủ đá chính trẻ nhất cho Barca (16 tuổi 38 ngày) và người trẻ nhất kiến tạo tại La Liga (16 tuổi 45 ngày).

Kể từ đó, Yamal thăng tiến mạnh mẽ, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại La Liga và vòng loại trực tiếp Champions League, cầu thủ ra mắt và ghi bàn trẻ nhất của tuyển Tây Ban Nha. Ở tuổi 16, anh đã là nhân tố chủ chốt giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, giành Cậu Bé Vàng và Kopa Trophy, danh hiệu trao cho cầu thủ U21 hay nhất năm tại Gala Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football (Pháp).

Mbappe nâng Cup vàng khi cùng Pháp vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Ảnh: EPA

Mbappe là cầu thủ hàng đầu thế giới trong gần thập kỷ qua. Anh sớm nổi danh trong màu áo AS Monaco, trước khi chuyển đến PSG hè 2017. Trong 7 năm chơi cho đội bóng thành Paris, anh lập kỷ lục ghi bàn của CLB (256 bàn) và giành 15 danh hiệu.

Gerrard và Owen cùng nâng Cup Liên đoàn Anh năm 2001. Ảnh: AFP

Mbape là trụ cột giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 khi mới 19 tuổi, ghi một bàn trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở chung kết và trở thành cầu thủ trẻ nhất lập công ở trận chung kết World Cup kể từ "Vua bóng đá" Pele.

Hồng Duy (theo ESPN)