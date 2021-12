George Clooney nghe lời vợ từ chối cát-xê 35 triệu USD

Tài tử George Clooney từ chối nhận cát-xê quảng cáo 35 triệu USD sau khi nghe vợ tư vấn.

Trong cuộc phỏng vấn trên New York Post ngày 4/12, George Clooney kể về việc ông từng nhận được lời mời quay video quảng cáo một ngày với cát-xê 35 triệu USD (800 tỷ đồng). Nhưng ông từ chối lời đề nghị hợp tác sau khi nghe vợ phân tích cách thức hoạt động của công ty này có vấn đề. Amal Clooney nổi tiếng là luật sư giỏi khiến tài tử rất tin tưởng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Clooney nhận thấy không muốn mạo hiểm đánh đổi danh tiếng dù thù lao hấp dẫn.

Vợ chồng diễn viên George Clooney. Ảnh: People

George Clooney kết hôn Amal Clooney năm 2014, hiện có hai con song sinh bốn tuổi Ella và Alexander. Tài tử từng nói với GQ Amal khiến cuộc sống của ông thay đổi. Ông cuồng vợ, thường xuyên chiều chuộng và nghe vợ tư vấn trong cuộc sống lẫn công việc.

Mùa hè qua, ông cùng vợ bàn bạc về sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Diễn viên nhận thấy ở tuổi 60, ông không còn nhận nhiều vai khiến bản thân quá tải. Thay vào đó, ông tận hưởng cuộc sống, cân đối mọi thứ để vừa đảm bảo công việc, vừa có thời gian chăm sóc con cái và bản thân. Để duy trì sức khỏe, Clooney tập thể dục đều đặn hàng ngày.

Thời trang thảm đỏ của George Clooney và vợ Thời trang thảm đỏ của George Clooney khi sánh đôi bên vợ từ năm 2015 đến 2019. Video: Harper's Bazaar

Sinh năm 1951, George Clooney hiện sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD, theo Forbes. Ông có sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng, được đề cử ở sáu hạng mục khác nhau của Oscar (bằng Walt Disney và Alfonso Cuarón). Ông từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò diễn viên và hai tượng vàng Oscar, một cho vai diễn trong bộ phim Syriana, một giải với vai trò nhà sản xuất của "Argo". Một số phim nổi bật khác của Clooney gồm From Dusk till Dawn, Ocean's Eleven, Up in the Air...

Họa Mi (theo New York Post)