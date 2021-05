Phong độ thời trang của George Clooney

George Clooney vừa bước sang tuổi 60 hôm 6/5 bên vợ và hai con ở Mỹ. Tài tử sinh năm 1951 nổi tiếng với nhiều bộ phim như "Out Of Sight", "Ocean's Eleven", "Up In The Air", "Gravity", "The Midnight Sky"... Ông từng nhận ba giải thưởng Quả Cầu Vàng với vai trò là diễn viên và hai giải Oscar, một giải cho vai diễn trong bộ phim "Syriana", một giải với vai trò nhà sản xuất của "Argo". Ngoài công việc, Clooney còn được đánh giá cao về phong độ thời trang. Nhiều tạp chí đánh giá ông là biểu tượng ở Hollywood với phong cách lịch thiệp, sang trọng.

Bước chân vào làng điện ảnh từ năm 1978, George Clooney gây ấn tượng với lối ăn vận lãng tử, chịu ảnh hưởng từ thời trang những năm 1980. Trong ảnh, tài tử để tóc xoăn, diện suit với cà vạt truyền thống năm 1987. Ảnh: Wireimage.