Genesis Magma GT Concept - xe Hàn Quốc đối đầu Porsche 911

Mẫu xe ý tưởng của thương hiệu Hàn Quốc đặt nền móng trong phân khúc của Porsche 911 hay Mercedes-AMG GT.

Genesis cho biết mẫu Magma GT concept đóng vai trò như một thiết kế chủ đạo cho các mẫu xe của hãng trong thập kỷ tới. Dù là phiên bản concept, Magma GT gần giống một mẫu xe sẵn sàng sản xuất.

Phần đầu thấp, bo tròn, sử dụng cặp đèn hai tầng đặc trưng của Genesis vuốt sát chắn bùn trước. Lưới tản nhiệt phía trước bỏ đi kiểu dáng hình khiên thường thấy nhưng giữ lại phần có tên G-Matrix lộ ra ở bên trong. Các vòm bánh xe dẫn luồng khí ra sau được tạo hình liền mạch với phần cửa cánh bướm.

Xe vẫn giữ đường cong hướng xuống ở phần đuôi - đặc điểm quen thuộc trên các mẫu sedan như G80 hay crossover GV70 - dù tỷ lệ phản ánh đây là mẫu xe có động cơ đặt giữa. Phần cửa xe có đường gân ở giữa chạy dọc xuống chắn bùn sau, uốn cong nhẹ theo vòm bánh.

Phía đuôi xe xuất hiện nhiều các chi tiết tản nhiệt G-Matrix, khẳng định chiếc concept được định hướng sử dụng động cơ đốt trong. Cụm đèn hậu hai tầng đặc trưng được thiết kế mới, kèm theo logo phát sáng ở giữa. Tổng thể, Magma GT có kiểu dáng hình giọt nước, cải thiện khí động học.

Nắp khoang máy có một cụm khe gió giống hình mặt cười giúp động cơ thoát nhiệt tốt hơn và phần mui trước có một khe hút gió tăng khả năng làm mát. Các khe hút gió đặt trên vòm bánh sau cũng có nhiệm vụ dẫn khí vào khoang động cơ.

Theo chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của Genesis, Luc Donckerwolke, dự kiến bản thương mại ra mắt vào năm 2028 hoặc 2029, được chế tạo trên khung gầm nhôm liền khối, giúp dễ sản xuất và ít tốn kém hơn so với sợi carbon. Xe trang bị động cơ 3,2 lít tăng áp V8, lấy từ xe đua Genesis GMR-001 tham dự giải FIAWEC mùa giải 2026. Ngoài ra sẽ có thêm môtơ điện để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải.

Động cơ V8 trên GMR-001 bị giới hạn ở mức 671 mã lực theo quy định của hạng xe đua LMDh. Tuy nhiên, trên phiên bản sản xuất của Magma GT, động cơ có thể dễ dàng vượt qua con số 800 mã lực, mang đến cho Genesis cơ hội để bước vào phân khúc với Porsche 911, Mercedes GT hay Lamborghini Temerario và Ferrari 296 GTB.

Magma GT sẽ là đỉnh cao của dòng Genesis Magma về hiệu suất khi động cơ có liên quan đến chiếc xe đua nhanh nhất và tiên tiến nhất mà Hyundai từng tạo ra, nhưng sẽ không phải là chiếc xe khó lái, Donckerwolke nhận định. Ông cho biết Magma GT sẽ không yêu cầu người lái phải nâng cao trình độ. Xe sẽ giúp người lái giỏi hơn. Nó không được định nghĩa bằng sự hung hãn thuần túy hay tốc độ không khoan nhượng, mà được định nghĩa bởi sự cân bằng, theo Donckerwolke.

Việc thiết kế, kỹ thuật và sản xuất một chiếc siêu xe động cơ đặt giữa có khả năng cùng phân khúc với Ferrari và Lamborghini cả trên đường đua và đường phố là một tham vọng táo bạo đối với một hãng xe phổ thông. Nhưng đây là kiểu xe mà Donckerwolke am hiểu bởi ông từng là trưởng bộ phận thiết kế của Lamborghini giai đoạn 1998-2005.

Dự kiến Magma GT sẽ được bán tại Mỹ, ngoài việc là thị trường lớn nhất của Hyundai thì người Mỹ còn là nhóm mua nhiều siêu xe động cơ đặt giữa nhất thế giới. Như Honda NSX đã chứng minh hơn 30 năm trước cùng với Chevrolet C8 Corvette đang chứng minh ngày nay. Người Mỹ hoàn toàn không ngần ngại mua một siêu xe động cơ đặt giữa từ một hãng xe phổ thông, miễn mang lại cảm giác lái đúng nghĩa.

Minh Quân (theo MotorTrend)