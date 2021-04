General Motors triệu hồi gần 100.000 chiếc SUV

MỹCác xe có liên quan bao gồm bản ba hàng ghế của Cadillac Escalade 2021 ESV, GMC Yukon XL, Chevrolet Suburban và Tahoe do dây an toàn bị hỏng.

Mẫu Cadillac trong diện triệu hồi. Ảnh: General Motors

Đợt triệu hồi liên quan đến 94.641 xe, do trong quá trình lắp ráp hàng ghế thứ ba, một hoặc cả hai dây an toàn có thể đã bị mắc hoặc đầu nối đặt nhầm vào phía sau vị trí gập ghế, dẫn đến dây bị ngắn hơn quy chuẩn, chúng có thể bị hỏng và có thể bị vỡ trong trường hợp va chạm, làm tăng nguy cơ thương tích cho người ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Cơ quan an toàn lưu ý rằng người dùng có thể nhận thấy khi khó cài dây an toàn cho hàng ghế thứ ba, hoặc cài được dây sẽ chặt và không có độ co giãn. Việc sửa chữa được thực hiện miễn phí tại đại lý bằng cách thay thế toàn bộ, bắt đầu từ ngày 3/5.

Ánh Dương (theo Carscoops)