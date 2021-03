Mercedes triệu hồi tiếp 2,6 triệu xe lỗi tín hiệu khẩn cấp

Trung QuốcSau 1,3 triệu xe ở Mỹ, hãng Đức gọi về sửa chữa số lượng gấp đôi tại quốc gia Đông Á với cùng lỗi phần mềm.

Khoảng 2,6 triệu xe Mercedes được nhập khẩu cũng như lắp ráp tại Trung Quốc bị dính lỗi phần mềm, giới chức nước này cho biết. Theo đó, phần mềm trên xe có thể gửi thông tin không chính xác về vị trí xe gặp tai nạn, sự cố đến các dịch vụ khẩn cấp.

Một đại diện của Daimler tại Trung Quốc từ chối bình luận. Người này cho biết, trong năm 2020, hơn 774.000 chiếc Mercedes bán ra tại Trung Quốc, sản xuất trong thời gian 1/2016-11/2020.

Mercedes S350L 2019 bán tại Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Đợt triệu hồi sẽ bắt đầu vào ngày 12/4 và chia thành ba đợt. Chỉ cách đây vài ngày, một chiến dịch tương tự cũng xảy ra với hãng xe Đức, liên quan tới 125.568 chiếc C-class sản xuất tại Trung Quốc trong thời gian 6/2014-2/2018 do lỗi an toàn.

Trong tháng 2, Mercedes Mỹ thông báo triệu hồi 1,29 triệu xe sản xuất 2016-2021 do lỗi phần mềm, giống lý do với đợt triệu hồi ở Trung Quốc, và bắt đầu thực hiện từ 6/4. Một thay đổi sẽ được thực hiện đối với phần mềm mô-đun giao tiếp của xe, có thể được thực hiện tại đại lý hoặc, trong trường hợp xe có đăng ký Mercedes Me, thông qua internet.

Trong 2020, Mercedes bán được 2,05 triệu xe trên toàn thế giới. Ở thị trường lớn nhất của hãng là Trung Quốc chiếm khoảng 35% tổng doanh số.

Mỹ Anh (theo Automotive News)