Cụ ông không chia thừa kế, tháng có 75 triệu nhưng ngày chỉ xài 30 nghìn đồng

Ở xóm tôi, có một cụ ông ngoài 70 tuổi, vợ mất, các con dâu rể không ai sống nổi nên đã dọn ra ở riêng nhiều năm.

Ngoài căn nhà đang ở, ông cụ có vài mặt bằng đang cho một cửa hàng bán lẻ điện máy và điện thoại thuê.

Theo tâm sự của một người con của cụ, hai mặt bằng này mấy năm trước đem lại hơn 60 triệu một tháng, nhưng sau tái ký hợp đồng, ông cụ đòi thêm tiền, nên một mặt bằng cho thuê 35 triệu, một 40 triệu, tổng hai mặt bằng vào khoảng 75 triệu một tháng.

Thế nhưng, số tiền ấy chẳng còn ý nghĩa gì lớn, bởi một ngày cụ chỉ tiêu chưa đến 30 nghìn. Cơm nước thì hai con thay phiên đưa đến, không thì ông cụ nhờ người mua cháo trắng. Ngoài nước chè, tôi còn thấy cụ hút thuốc lá. Nhưng mới hôm rồi, ông cụ bảo bác sĩ dặn 3 ngày hút một bao thuốc thôi, hút nhiều không tốt.

Cụ bảo, đến tuổi này, ăn cũng chẳng bao nhiêu, đi đứng thì khó khăn, hưởng thụ lại càng hạn chế. "Ngày trẻ cứ nghĩ kiếm được nhiều tiền là sẽ hạnh phúc, giờ mới thấy đến khi có rồi thì chẳng dùng được".

Ông cụ tâm sự từng mắng mỏ hai vợ chồng người con trai út khi đi tour du lịch nước ngoài hết 40 triệu đồng, còn ông thì "cả đời chưa đi máy bay lần nào".

Tôi chợt nghĩ, nhiều người trong chúng ta đang chạy theo tiền bạc như một cuộc đua không hồi kết. Ta tự nhủ phải làm thêm, phải tích lũy, phải đầu tư để sau này có của ăn của để. Nhưng cái sau này ấy liệu có đến theo đúng cách ta hình dung hay không là một chuyện không ai biết được.

Một khi tuổi già kéo đến, sức khỏe giảm sút, nhu cầu sống thu hẹp, thì cả trăm triệu một tháng cũng chẳng giúp ta ăn ngon miệng hơn hay đi xa được hơn.

Lúc Gen Z đang là tâm điểm chỉ trích của nhiều người về cách sống, tiêu tiền, tôi lại nghĩ khác, không đồng ý với họ. Các em hồn nhiên kiếm tiền, tiêu tiền theo kiểu "hết tiền thì tiên lại cứu".

"Tiên" ở đây chính là bố mẹ các em, những người đã tích góp tiền cho con cái. Nói vậy, không có nghĩa tôi cổ súy việc tiêu tiền vô tội vạ, nhưng dùng sức kiếm tiền, lấy tiền mua trải nghiệm thì có phải phung phí như nhiều người kêu ca hay không?

Một điều đáng sợ là già đi trong tiếc nuối, tiếc những bữa cơm ngon không dám ăn, những chuyến đi không dám đi, những món quà không dám tặng người thân vì nghĩ phải dành dụm cho tương lai. Rốt cuộc, tiền vẫn nằm đó, nhưng niềm vui đã trôi qua, không bao giờ quay lại.

Dĩ nhiên, tiền vẫn cần. Không ai phủ nhận sự an toàn mà tài chính mang lại. Nhưng có lẽ mục tiêu của tiền bạc không chỉ là tích lũy. Nó phải được tiêu dùng đúng lúc, để biến thành trải nghiệm, thành kỷ niệm, thành sự sẻ chia. Một gia đình ổn định, cha mẹ được phụng dưỡng, con cái được học hành, bản thân vẫn có thể đi đây đi đó, sống thoải mái trong hiện tại, đó mới là giàu có theo nghĩa thực sự.

Bởi không ít người trong thế hệ trước đã quá khắt khe với chính mình, tiết kiệm đến mức keo kiệt, tính toán từng đồng, để rồi cả đời không dám tiêu, không dám sống thoải mái. Đến cuối đời, họ lại ngồi tiếc nuối vì có tiền mà chẳng kịp hưởng. Nếu quá mải mê tích góp mà quên mất cách tận hưởng, thì một ngày nào đó, ta cũng sẽ giống như cụ.

Tôi từng hỏi anh con trai ông cụ là, sao không dọn về ở với ông đi, ngộ ngỡ có "ai đó" chen chân vào làm mẹ kế các anh thì thế nào? Anh con trai cười to rồi bảo, không ai ăn được đồng nào đâu, nếu có "mẹ kế" thì chúng tôi mừng hơn là lo lắng.

Quay trở lại, tôi thấy có một vấn đề là xã hội hiện nay vẫn tôn vinh quá mức sự giàu sang, khiến không ít người lao vào công việc đến kiệt sức, hy sinh sức khỏe, thậm chí cả hạnh phúc gia đình.

Người ta quên mất rằng giàu có không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là còn bao nhiêu năm tháng để tiêu nó một cách vui vẻ và ý nghĩa. Hãy cân bằng mọi thứ để không phải khổ sở hay hối hận.

