Gen Z sợ đi chúc Tết

Một bạn trẻ than rằng có lẽ thế hệ bố mẹ là những người cuối cùng còn giữ thói quen đi thăm hỏi họ hàng mỗi dịp Tết.

Trên mạng xã hội, người này giải thích nguyên nhân: "Người trẻ bây giờ, không phải ghét ai, chỉ là... mệt. Cả năm học hành, làm việc đã đủ áp lực, ngày nghỉ chỉ muốn ở nhà ngủ bù, xem phim, làm điều mình thích.

Một người khác bày tỏ: "Thay vì chuẩn bị quần áo chỉnh tề, đi hết nhà này sang nhà khác rồi trả lời những câu hỏi quen thuộc như 'bao giờ lấy chồng', 'lương bao nhiêu', 'làm ở đâu rồi', nhiều người chọn thu mình lại. Với họ, Tết là thời gian nghỉ ngơi, không phải 'đi nghĩa vụ'.

Đồng thời, người này cũng băn khoăn: "Đó là sự thay đổi tự nhiên của thời đại, hay là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang dần đánh mất một điều từng rất quan trọng: sự kết nối gia đình, họ hàng?"

Gen Z đang thực tế hơn với nhu cầu nghỉ ngơi của mình, hay đang dần quay lưng với truyền thống?

Hữu Nghị tổng hợp