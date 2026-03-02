Gen Z Mỹ sẵn sàng đón nhận xe Trung Quốc

Chỉ khoảng 38% người mua sắm nói có khả năng cân nhắc một thương hiệu Trung Quốc, nhưng ở Gen Z Mỹ, tỷ lệ này đến 69%.

Trên diễn đàn ôtô, không khó đọc được bình luận chỉ ra một chiếc xe điện tiên tiến từ Trung Quốc và tuyên bố nó vượt trội so với bất kỳ mẫu xe nào của thị trường Mỹ. Tuy nhiên chiếc xe đó không tồn tại trên thị trường Mỹ.

Thực tế, các mẫu xe điện Trung Quốc được nhắc đến không được chứng nhận, không được bán thông qua các đại lý của Mỹ, không được hỗ trợ bởi mạng lưới dịch vụ trong nước. Nó là một lựa chọn thay thế trên lý thuyết, không phải là một lựa chọn thực tế, và nghiên cứu mới giúp giải thích tại sao lại có hiện tượng này. Người Mỹ đang hình thành quan điểm về các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trước khi hầu hết họ từng nhìn thấy một chiếc xe nào tận mắt.

Theo một nghiên cứu của Cox Automotive, người tiêu dùng đang có sự phân hóa sâu sắc. Khoảng 38% người mua sắm cho biết họ rất có khả năng cân nhắc một thương hiệu Trung Quốc. 39% khác lại nói ngược lại, rằng họ rất không có khả năng làm như vậy. Trong số người mua thuộc Gen Z, sự cởi mở tăng vọt lên đến 69%.

BYD là thương hiệu Trung Quốc được nhiều người Mỹ biết đến nhất. Ảnh: Top Gear

Tuy nhiên, nhận thức thực tế lại khá hạn chế. Gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ quen thuộc với các thương hiệu Trung Quốc, nhưng kiến thức thực sự về thương hiệu lại giảm nhanh chóng. BYD là thương hiệu được nhiều người biết đến nhất và chiếm hơn 33% số người hồi đáp. Tổng cộng, chỉ có 17% hiểu biết sâu hơn về thương hiệu này. Đó là một khoảng trống thông tin khá lớn.

Mức độ hiểu biết của các đại lý về BYD thậm chí còn thấp hơn nữa, chỉ khoảng 25% biết đến BYD, điều này nhắc nhở rằng cuộc thảo luận về thương hiệu này ở cấp độ bán lẻ vẫn còn ở giai đoạn sơ khai.

Trong khi khoảng 40% người tiêu dùng cho biết họ quan tâm đến các thương hiệu Trung Quốc thâm nhập thị trường Mỹ, thì các đại lý, những người nắm giữ quyền lực thực sự, lại không mấy mặn mà. Chỉ có 15% cho biết họ muốn các thương hiệu này có mặt tại Mỹ. Trên thực tế, 92% đại lý bày tỏ lo ngại về việc bán xe Trung Quốc. Họ viện dẫn mọi thứ từ độ tin cậy, an toàn đến khả năng tồn tại lâu dài. Sự do dự đó thậm chí còn quan trọng hơn cả việc khoảng 60% người mua không quan tâm.

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 70% đại lý sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh nếu các thương hiệu Trung Quốc gia nhập thị trường, cho thấy sự chuẩn bị có thể xuất phát từ sự hoài nghi.

Tuy nhiên, các mối quan hệ đối tác có thể thay đổi cục diện. Khi người tiêu dùng được hỏi về việc cân nhắc một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc liên kết với một thương hiệu Mỹ đã có tên tuổi, tỷ lệ cân nhắc mua hàng tăng mạnh lên 76%, cho thấy sự kết hợp thương hiệu có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận nhiều như giá cả hoặc sản phẩm.

Sự quan tâm dường như không phụ thuộc vào công nghệ, kiểu dáng hay tính thực dụng. Điều quan trọng nhất là giá cả. Gần một nửa số người tiêu dùng đánh giá tích cực về khả năng chi trả, và 35% đánh giá cao hiệu năng. Giá ôtô Trung Quốc thấp hơn hầu hết các thương hiệu khác, nhưng độ bền, an toàn, chất lượng và độ tin cậy lại không đạt yêu cầu, và đó chính là những yếu tố cơ bản chi phối quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

Khi người tiêu dùng so sánh trực tiếp các mẫu xe cụ thể, Tesla Model Y vẫn giữ vị trí dẫn đầu rõ ràng trong số những người mua xe điện, và Chevrolet Equinox dẫn đầu trong số các xe sử dụng động cơ đốt trong, củng cố sức mạnh bền bỉ của các thương hiệu đã có tên tuổi.

Tuy nhiên, khi các chương trình giảm giá mạnh được đưa vào so sánh trực tiếp, một phần đáng kể người mua cho biết họ sẽ chuyển sang sử dụng xe khác, đặc biệt là trong các nhóm thu nhập thấp và nhạy cảm hơn về giá cả.

Các thương hiệu lâu đời của Mỹ vẫn giữ vững lợi thế, được củng cố bởi sự tin tưởng và quen thuộc. Giá cả có thể thu hẹp khoảng cách đó, đặc biệt đối với những người mua nhạy cảm về giá, nhưng không xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách.

Mỹ Anh (theo Carscoops)