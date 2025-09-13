Gen Z đội mưa xem concert 'Em xinh say hi'

Phần lớn người xem chương trình thuộc thế hệ gen Z. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, fan của các "em xinh" vẫn lên đồ phong cách trẻ trung. Nhiều teen girl tết tóc, thắt nơ, sử dụng các món phụ kiện họa tiết hoạt hình để tạo điểm nhấn cho diện mạo.

Đoan Thư (trái), 34 tuổi, thuộc FC của Lyhan, nói mong chờ thần tượng có màn giao lưu, bên cạnh các tiết mục âm nhạc. "Theo dõi Lyhan suốt ba tháng tại show, tôi thấy cô xứng đáng với vị trí á quân", Thư nói.