Gen Z đội mưa xem concert 'Em xinh say hi'

Từ 12h, trời đổ mưa lớn rồi ngưng. Tuy nhiên, đến khoảng 16h sát thời điểm chương trình diễn ra, thời tiết tiếp tục mưa nặng hạt. Fan chuẩn bị ô hoặc sử dụng áo mưa do ban tổ chức phát miễn phí để vào khu vực kiểm soát vé.
Từ 12h, trời đổ mưa lớn rồi ngưng. Tuy nhiên, đến khoảng 16h sát thời điểm chương trình diễn ra, thời tiết tiếp tục mưa nặng hạt. Fan chuẩn bị ô hoặc sử dụng áo mưa do ban tổ chức phát miễn phí để vào khu vực kiểm soát vé.
Khán giả chờ "check-in". Video: Tân Cao
Phần lớn người xem chương trình thuộc thế hệ gen Z. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, fan của các "em xinh" vẫn lên đồ phong cách trẻ trung. Nhiều teen girl tết tóc, thắt nơ, sử dụng các món phụ kiện họa tiết hoạt hình để tạo điểm nhấn cho diện mạo.
Đoan Thư (trái), 34 tuổi, thuộc FC của Lyhan, nói mong chờ thần tượng có màn giao lưu, bên cạnh các tiết mục âm nhạc. "Theo dõi Lyhan suốt ba tháng tại show, tôi thấy cô xứng đáng với vị trí á quân", Thư nói.
Phần lớn người xem chương trình thuộc thế hệ gen Z. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, fan của các "em xinh" vẫn lên đồ phong cách trẻ trung. Nhiều teen girl tết tóc, thắt nơ, sử dụng các món phụ kiện họa tiết hoạt hình để tạo điểm nhấn cho diện mạo.
Đoan Thư (trái), 34 tuổi, thuộc FC của Lyhan, nói mong chờ thần tượng có màn giao lưu, bên cạnh các tiết mục âm nhạc. "Theo dõi Lyhan suốt ba tháng tại show, tôi thấy cô xứng đáng với vị trí á quân", Thư nói.
Nhiều người vội vã di chuyển vào khu vực bên trong khi mưa ngày càng nặng hạt.
Nhiều người vội vã di chuyển vào khu vực bên trong khi mưa ngày càng nặng hạt.
Để khâu soát vé diễn ra nhanh chóng, nhân viên liên tục phát thông báo khán giả trên 18 tuổi cần chuẩn bị trước căn cước công dân kèm mã vé. Với các fan từ 14 đến dưới 18 tuổi phải có người thân ký vào giấy bảo lãnh với ban tổ chức.
Fan xếp hàng vào cổng GA - nơi soát vé dành cho khán giả đứng xem show.
Fan xếp hàng vào cổng GA - nơi soát vé dành cho khán giả đứng xem show.
Nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp hình tại khu vực ngoài trước khi vào bên sân khấu chính nằm cách đó khoảng 20 m.
Nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp hình tại khu vực ngoài trước khi vào bên sân khấu chính nằm cách đó khoảng 20 m.
Bốn nữ sinh đội mưa chờ người thân làm thủ tục để vào xem show.
Bốn nữ sinh đội mưa chờ người thân làm thủ tục để vào xem show.
Hoàng Đức (phải), 19 tuổi và Nhật Giang, 20 tuổi, trú mưa bên ngoài cổng. Họ tranh thủ dặm lại phấn, thoa son sau khi di chuyển dưới mưa.
Cả hai đều là fan của Phương Mỹ Chi - quán quân của show. "Tôi mong chờ 'Chị Bảy' (nickname của ca sĩ) sẽ cháy hết mình trên sân khấu", Nhật Giang nói.
Hoàng Đức (phải), 19 tuổi và Nhật Giang, 20 tuổi, trú mưa bên ngoài cổng. Họ tranh thủ dặm lại phấn, thoa son sau khi di chuyển dưới mưa.
Cả hai đều là fan của Phương Mỹ Chi - quán quân của show. "Tôi mong chờ 'Chị Bảy' (nickname của ca sĩ) sẽ cháy hết mình trên sân khấu", Nhật Giang nói.
Fan của Ly Ly, Lamoon, Miu Lê mang theo đạo cụ để cổ vũ.
Fan của Ly Ly, Lamoon, Miu Lê mang theo đạo cụ để cổ vũ.
Ly Ly diện váy voan xếp tầng, chụp ảnh kỷ niệm ở cổng chính sự kiện.
Ly Ly diện váy voan xếp tầng, chụp ảnh kỷ niệm ở cổng chính sự kiện.
Hoàng Trang, 32 tuổi, mong chờ tiết mục Not My Fault của Lyhan, Mỹ Mỹ, Liu Grace, MaiQuinn.
Hoàng Trang, 32 tuổi, mong chờ tiết mục Not My Fault của Lyhan, Mỹ Mỹ, Liu Grace, MaiQuinn.
Nhã Uyên (phải), 24 tuổi, cho biết đến cổ vũ Phương Ly và mong chờ giây phút hát theo ca sĩ trong tiết mục Vỗ tay.
Nhã Uyên (phải), 24 tuổi, cho biết đến cổ vũ Phương Ly và mong chờ giây phút hát theo ca sĩ trong tiết mục Vỗ tay.
Lan Anh (trái), 32 tuổi, cùng bạn thân đi xem show. Cô di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột xuống TP HCM vài ngày qua. Lan Anh cho biết dành hai tuần tự đan móc chiếc váy len để kịp đi xem show.
"Công việc của tôi khá căng thẳng nên âm nhạc là cách hữu hiệu để giảm stress. Tôi sẽ đứng dậy để hòa nhịp với mọi người dù trời có đổ mưa lớn", Lan Anh nói.
Concert bắt đầu lúc 19h, dự kiến kết thúc sau bốn tiếng. 30 "em xinh" sẽ thể hiện lại các tiết mục gây chú ý tại show và những màn kết hợp mới. Êkíp chuẩn bị 10 bàn nâng chuẩn quốc tế kết hợp nhiều màn hình LED, laser.
Lan Anh (trái), 32 tuổi, cùng bạn thân đi xem show. Cô di chuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột xuống TP HCM vài ngày qua. Lan Anh cho biết dành hai tuần tự đan móc chiếc váy len để kịp đi xem show.
"Công việc của tôi khá căng thẳng nên âm nhạc là cách hữu hiệu để giảm stress. Tôi sẽ đứng dậy để hòa nhịp với mọi người dù trời có đổ mưa lớn", Lan Anh nói.
Concert bắt đầu lúc 19h, dự kiến kết thúc sau bốn tiếng. 30 "em xinh" sẽ thể hiện lại các tiết mục gây chú ý tại show và những màn kết hợp mới. Êkíp chuẩn bị 10 bàn nâng chuẩn quốc tế kết hợp nhiều màn hình LED, laser.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5. Các thí sinh được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân của chương trình gọi tên Phương Mỹ Chi, á quân là Lyhan. Các gương mặt còn lại trong Best 5 (Nhóm nhạc toàn năng) gồm Bích Phương, Orange, Lamoon.
Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Các thí sinh đã tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ, vào top trending YouTube, nhận độ thảo luận lớn trên các nền tảng số. Nhiều gương mặt gen Z, đồng thời là tân binh làng nhạc như Muội, Lamoon, Ánh Sáng Aza, Lyhan, Đào Tử A1J có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Bích Phương, Bảo Anh, Tiên Tiên, Miu Lê - các ca sĩ có thâm niên - mang đến hình ảnh mới mẻ, tìm lại cảm hứng làm nghề sau thời gian vắng bóng.
Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.
Tân Cao - Minh Quân