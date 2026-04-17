Gemini Hùng Huỳnh: 'Không muốn bị nhìn nhận chỉ có mác đẹp trai'

"Mỹ nam của năm 2024" Hùng Huỳnh nói ngoại hình giúp anh có lợi thế ở showbiz nhưng để đi đường dài phải nỗ lực chứng minh tài năng.

Cuối tháng 3, Hùng Huỳnh phát hành MV Đẹp mã, đánh dấu lần đầu thử sức với âm nhạc dân gian đương đại. Anh nói về công việc, cuộc sống sau hai năm nổi tiếng.

- Với sản phẩm mới, anh muốn khán giả nhìn nhận mình thay đổi ở điểm nào?

- Tôi không đặt nặng chuyện phải được khen hay tạo hiệu ứng lớn. Tôi muốn cho mọi người thấy sự trưởng thành: từ tư duy đến cách làm sản phẩm. Nếu khán giả cảm nhận được tôi đang thay đổi, dám thử thách, không còn non nớt là niềm hạnh phúc to lớn nhất. Điều quan trọng nữa mà tôi muốn khẳng định là sự nghiêm túc với nghề.

Tôi hiểu kỳ vọng lớn thì áp lực càng nhiều, dễ ảnh hưởng đến tâm lý. Tôi chọn giữ tâm thế thoải mái để tập trung vào dự án, đồng thời tận hưởng công việc đang theo đuổi.

MV "Đẹp mã" của Hùng Huỳnh hút hơn hai triệu view trên YouTube. Ca khúc gửi thông điệp về cách vượt qua định kiến ngoại hình, tự tin khẳng định bản lĩnh.

- Anh nói gì trước ý kiến "Hùng Huỳnh chỉ có mác đẹp trai"?

- Càng đi, va chạm thực tế, tôi càng hiểu nghề ca sĩ không đơn giản. Tôi từng hoài nghi bản thân, cộng thêm bình luận khen chê của khán giả, khiến tôi mất tự tin trong chốc lát.

Tôi nghĩ việc có ngoại hình là lợi thế, giúp bản thân tiếp cận khán giả dễ hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong công việc. Tuy nhiên, tôi không xem đó là tất cả. Để gắn bó lâu dài với nghề, tôi ý thức phải vững nội lực và biết cách phát huy đúng lúc. Qua dự án mới nhất, tôi muốn cho công chúng thấy Hùng Huỳnh có thực lực để tồn tại với nghề. Tôi không vội mà chọn chứng minh điều đó một cách từ từ.

Khi gặp vấn đề không như ý, tôi thường nhìn nhận theo hướng lạc quan, không để bản thân vướng vào tiêu cực quá lâu. Bởi nó dễ khiến mình trì trệ, đi lệch khỏi mục tiêu, định hướng. Tôi tự nhắc nếu con đường đang đi là đúng thì không nên vì vài tác động bên ngoài mà thiếu tự tin. Với cách cư xử chưa đúng thì phải tỉnh táo điều chỉnh, không cố chấp.

Gemini Hùng Huỳnh trong bộ ảnh thời trang thực hiện đầu tháng 3.

- Bài học mà anh rút ra được sau các thử thách là gì?

- Trước đây tôi khá nóng vội, dễ bị cuốn theo hoặc bị cảm xúc chi phối. Sau một vài chuyện, tôi nhận ra mình cần chậm lại, suy nghĩ kỹ hơn trước mọi quyết định. Tôi nhớ câu nói của anh Trấn Thành tại một chương trình "Người thành công thường rất bình tĩnh". Những năm qua, tôi tập có được tính cách này để ứng xử trong công việc lẫn cuộc sống.

Tôi còn học được một điều nữa, làm nghệ thuật, nổi tiếng đến đâu cũng không thể làm hài lòng mọi người. Việc có ý kiến trái chiều hay antifan là điều khó tránh. Thay vì bận tâm, tôi tập trung vào công việc, tin rằng khi bản thân làm đủ tốt, đủ lâu, khán giả sẽ dần có cái nhìn khác.

- Nhìn lại chặng đường từ thực tập sinh đến nay, anh nghĩ yếu tố nào giúp mình chinh phục được khán giả?

- Với tôi, đó là sự cộng hưởng giữa may mắn và nỗ lực. Trước khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, tôi từng đối mặt không ít trầy trật. Học xong cấp ba ở Đồng Nai, tôi lên TP HCM, tham gia một nhóm nhảy, rồi làm thực tập sinh cho một công ty trong ba năm để chờ cơ hội ra mắt. Khi mọi thứ sẵn sàng thì dịch ập đến, mọi kế hoạch tan tành. Lúc có cơ hội tham gia show thực tế ở nước ngoài, tôi một mình xoay xở mọi thứ. Nhìn lại, tôi biết ơn bản thân bởi giai đoạn này đã không bỏ cuộc.

Thời điểm loay hoay tìm hướng phát triển thì một video nhảy của tôi bất ngờ được khán giả quan tâm. Năm 2024, tôi đón nhận cơ hội tại Anh trai say hi với quyết tâm lớn để đến gần khán giả.

Theo tôi, hạnh phúc là bằng lòng với những gì đang có. Trong xã hội hiện đại, người trẻ dễ bị áp lực bởi công việc, sự kỳ vọng. Để giữ được cảm giác luôn thấy đủ và bình yên không dễ. Tôi không bao giờ đặt mình vào một chuẩn mực chung hay so sánh bản thân với thành công của người khác. Tôi không cân đo giá trị này bằng con số mà luôn tự hỏi đã đủ tâm huyết hay nghiêm túc với mục tiêu đặt ra hay chưa.

Gemini Hùng Huỳnh nhảy ở 'Anh trai say hi' Hùng Huỳnh thể hiện kỹ năng nhảy tại "Anh trai say hi". Video: VieON

- Anh đối diện sự nổi tiếng ở tuổi đôi mươi thế nào?

- Tôi đã 27 tuổi, đủ để hiểu mình đang làm gì. Đúng là mọi thứ đến với tôi khá nhanh nên có lúc chưa kịp thích nghi. Lần đầu đứng trên sân khấu concert Anh trai say hi trước hàng chục nghìn người, tôi từng choáng ngợp. Tuy nhiên, cảm giác ấy trôi qua nhanh khi tôi biết cân bằng cảm xúc, học cách tương tác khán giả, làm chủ sân khấu. Nếu không tỉnh táo sẽ bị cuốn theo hoàng nhoáng hoặc dễ ảo tưởng. Tôi cố gắng giữ cho bản thân nét hồn nhiên, không để những thứ xung quanh làm mình thay đổi quá nhanh.

- Quan điểm làm nghề của anh hiện tại ra sao?

- Tôi không sợ mạo hiểm hay liều lĩnh, ngược lại rất hứng thú với điều đó bởi thấy là yếu tố cần thiết để bước ra khỏi vùng an toàn. Như trong MV Đẹp mã, tôi thử sức với dòng nhạc chưa từng thể hiện trước đó - lựa chọn ẩn chứa rủi ro vì có thể khán giả không đón nhận.

Quan sát nghệ sĩ trẻ của Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản hay Trung Quốc, tôi thấy họ rất giỏi khi đưa văn hóa dân tộc vào sản phẩm hiện đại, có độ lan tỏa mạnh. Việt Nam có một kho tàng chất liệu đẹp nhưng chưa khai thác hết. Tôi muốn góp một phần nhỏ để giới thiệu các giá trị đó đến với người trẻ.

Tôi có tham vọng nhưng không bất chấp. Tôi muốn làm nghề với tâm thế đơn giản, chân thành, giữ được giá trị bên trong. Khi có ranh giới rõ ràng, tôi sẽ biết dừng lại đúng lúc, chọn thứ vừa sức để làm. Với tôi, làm nghề là đường dài, không đáng để đánh đổi bằng điều mình không muốn trở thành.

Hùng Huỳnh chụp ảnh cùng fan tại một sự kiện hồi đầu năm.

- Anh học hỏi thế nào để tiến bộ hơn trong nghề?

- Tôi may mắn có nhiều anh chị đi trước chỉ dẫn. Chẳng hạn, trong dự án gần nhất, chị Hòa Minzy trực tiếp vào phòng thu hướng dẫn tôi cách luyến láy, xử lý sao cho ra màu sắc dân gian. Anh Đức Phúc, Erik cũng giúp tôi có thêm kinh nghiệm sân khấu.

Về giọng hát, tôi hiểu nó là thứ trần trụi, không thể che giấu khi đứng trước khán giả. Cách duy nhất là phải nghiêm túc rèn luyện. Mỗi tuần, tôi theo học giáo viên thanh nhạc nhằm cải thiện hạn chế quãng giọng, rèn thể lực để có thể chinh phục nốt cao. Tôi định hướng mình theo phong cách ca sĩ trình diễn, do đó phải tổng hòa các yếu tố gồm âm nhạc, vũ đạo, lan tỏa năng lượng tích cực trên sân khấu.

Là ca sĩ trẻ, tôi không muốn đóng khung mình vào một hình ảnh cố định. Tôi hướng tới tinh thần Gen Z cởi mở, gần gũi nhưng vẫn có ý thức lưu giữ bản sắc văn hóa. Tôi có một giấc mơ là có thể thực hiện concert cá nhân vào khoảng 5 hoặc 10 năm tới. Tuy nhiên, tôi không vội mà sẽ chọn đúng thời điểm khi bản thân sẵn sàng và có đủ độ chín.

Hùng Huỳnh xem Hòa Minzy là tấm gương để phấn đấu trong nghề.

- Gia đình là điểm tựa cho anh thế nào khi theo đuổi âm nhạc?

- Gia đình lý do lớn nhất để tôi luôn biết cách giữ mình trước cám dỗ showbiz. Tôi nghĩ nếu mình không tốt, người buồn nhất sẽ là bố mẹ. Họ đã vất vả nuôi dưỡng, ủng hộ tôi theo đuổi âm nhạc nên tôi không được phép khiến mọi người tổn thương hay lo lắng. Mỗi khi gặp thử thách, tôi tự vượt qua là chính, ít khi than thở, làm phiền.

Đã có những lần mẹ tôi khóc nhưng là vì hạnh phúc khi thấy con xuất hiện trên tivi hoặc ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ. Những khoảnh khắc đó càng thôi thúc tôi phải cố gắng hơn, biết làm nghề đàng hoàng, bền vững.

- Cuộc sống riêng tư của anh hiện thế nào?

- Mỗi ngày của tôi diễn ra khá đơn giản, chủ yếu xoay quanh việc đi học, chạy show, tập luyện. Tôi luôn nghĩ mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương và thấy mình "ổn hơn hôm qua" là đã có năng lượng. Muốn vậy, tôi phải chăm sóc, rèn luyện bản thân bằng thói quen lành mạnh về ăn uống, tập thể thao. Tôi không thích tụ tập, thường thư giãn bằng cách nghe nhạc, nhảy.

Còn chuyện tình cảm, tôi để mọi thứ tùy duyên. Bước vào độ tuổi này, gia đình bắt đầu hỏi "đã có người yêu chưa" hay "bao giờ chịu lập gia đình" nhưng ưu tiên hiện tại của tôi là sự nghiệp.

Hùng Huỳnh tạo dáng trên thảm đỏ Hùng Huỳnh trên thảm đỏ một sự kiện cuối năm 2025.

Gemini Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, 27 tuổi, quê Đồng Nai. Năm 2024, anh tạo hiệu ứng sau tham gia Anh trai say hi. Từ chỗ ít được khán giả biết đến, Hùng Huỳnh trở thành gương mặt tiềm năng của showbiz. Trong show, anh có các bài hát gây chú ý như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10. Cùng năm, anh thắng danh hiệu Mỹ nam của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm. Hai năm qua, Hùng Huỳnh tham dự nhiều sự kiện Vbiz, là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Anh ra các sản phẩm âm nhạc như Chẳng thể nhắm mắt, Bâng quơ, đều hút triệu lượt xem.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp