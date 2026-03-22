Hùng Huỳnh học hát dân gian đương đại cùng Hòa Minzy

Ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh được Hòa Minzy hướng dẫn cách hát khi lần đầu thử sức với dòng nhạc dân gian đương đại.

MV "Đẹp mã" của Hùng Huỳnh MV "Đẹp mã" hút gần 300.000 lượt xem sau hai ngày ra mắt.

Anh nói hồi hộp hát thể loại vốn không phải sở trường trong MV Đẹp mã, phát hành ngày 19/3. Trước đây, Hùng Huỳnh được khán giả đón nhận với các sản phẩm hiện đại kết hợp thế mạnh vũ đạo. Qua dự án, ca sĩ muốn thể hiện sự mới mẻ, vượt qua vùng an toàn.

Hùng Huỳnh gây chú ý trong lần đầu kết hợp Hòa Minzy. Cơ duyên hợp tác đến từ lần anh gửi demo cho đàn chị nghe để xin góp ý. Hòa Minzy sau đó chủ động gợi ý để hát chung vì thích giai điệu, tinh thần bài hát.

Hòa Minzy hướng dẫn Hùng Huỳnh hát nhạc dân gian đương đại Hòa Minzy hướng dẫn Hùng Huỳnh hát trước khi thu âm. Anh thân thiết đàn chị, thường gọi Hòa Minzy là "mẹ", xưng "con" ở đời thường.

Quá trình làm việc, Hùng Huỳnh được Hòa Minzy hướng dẫn cách cảm nhận tinh thần nhạc phẩm, luyến láy để toát ra màu sắc nhạc dân gian đương đại. Nhiều năm qua, cô được nhận xét thành công với nhạc truyền thống, từng gây tiếng vang với Thị Màu, Kén cá chọn canh, Bắc Bling. "Tôi yên tâm và thêm tự tin khi có chị đồng hành với dự án", anh nói.

Hùng Huỳnh còn bắt tay nhạc sĩ Tuấn Cry, producer Masew - êkíp tạo cơn sốt Bắc Bling với 300 triệu view trên YouTube. "Với tôi, việc đồng hành những người có kinh nghiệm để cùng lan tỏa âm nhạc dân tộc là điều hạnh phúc nhất", ca sĩ cho biết.

Phần phối khí, Masew kết hợp nhiều nhạc cụ dân tộc với thể loại điện tử, tạo không khí rộn ràng. Phần rap giữa bài góp phần tăng nhịp điệu. Hình ảnh MV do Giám đốc sáng tạo Ben Phạm, đạo diễn Jason đảm nhận. Êkíp đưa vào nhiều hình ảnh, mô hình ngựa - linh vật Bính Ngọ - với ý nghĩa bền bỉ, khát vọng chinh phục thử thách. Các ca sĩ, khách mời, vũ công diện trang phục áo dài kết hợp đạo cụ quạt giấy, mặt nạ trong nhiều phân cảnh.

Gemini Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, 27 tuổi, quê Đồng Nai. Năm 2024, anh tạo hiệu ứng sau tham gia Anh trai say hi, vào đến chung kết. Từ chỗ ít được khán giả biết đến, Hùng Huỳnh trở thành gương mặt tiềm năng của showbiz. Trong show, anh có các bài hát gây chú ý như I'm Thinking About You, Đầu đội sừng, 10/10. Cùng năm, anh thắng danh hiệu Mỹ nam của năm tại giải thưởng Ngôi sao của năm.

Hai năm qua, Hùng Huỳnh tham dự nhiều sự kiện Vbiz, là gương mặt quảng cáo của nhiều nhãn hàng. Anh ra các sản phẩm âm nhạc như Chẳng thể nhắm mắt, Bâng quơ, đều hút triệu lượt xem.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp