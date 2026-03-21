Geely tham vọng soán ngôi vua bán chạy của BYD

Trung QuốcGeely vừa công bố mục tiêu trở thành thương hiệu ôtô bán chạy nhất Trung Quốc vào năm nay, sau kết quả tài chính kỷ lục trong 2025.

Thông báo được đưa ra trong buổi trình bày báo cáo tài chính thường niên của công ty vào ngày 18/3, nơi ban giám đốc tiết lộ chiến lược thách thức đối thủ hàng đầu hiện nay là BYD thông qua cả tăng trưởng trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo đó, mục tiêu của Geely Auto là doanh số nội địa 2026 sẽ đạt vị trí số một tại Trung Quốc. Điều này đòi hỏi Geely phải vượt qua doanh số nội địa năm 2025 của BYD là khoảng 3,55 triệu xe.

Boyue L (hay Starray) là SUV bán chạy hàng đầu của Geely. Ảnh: Geely

Mục tiêu doanh số toàn cầu năm 2026 của Geely là 3,45 triệu xe, nhưng các con số nội bộ được cho là cao hơn, với trọng tâm ưu tiên là hiệu quả hoạt động trong nước. Năm 2025, Geely đã điều chỉnh mục tiêu doanh số hàng năm từ 2,71 triệu lên 3 triệu chiếc và đã đạt được điều đó.

Geely báo cáo tổng doanh thu đạt 345,2 tỷ nhân dân tệ (50 tỷ USD) trong năm 2025, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận ròng cốt lõi thuộc về cổ đông đạt 14,41 tỷ nhân dân tệ (2,09 tỷ USD), tăng 36% so với năm 2024. Dự trữ tiền mặt đạt mức 68,2 tỷ nhân dân tệ (9,88 tỷ USD) vào cuối năm 2025, tăng 46% so với năm trước.

Hiệu quả kinh doanh của Geely được thúc đẩy đáng kể nhờ chiến lược sản phẩm cao cấp, đặc biệt thông qua thương hiệu con Zeekr. Mẫu Zeekr 9X, với tỷ suất lợi nhuận được báo cáo là 40%, trở thành sản phẩm nổi bật, giúp nâng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty lên 16,9% trong quý IV/2025, vượt qua tỷ suất lợi nhuận cả năm là 16,6%.

Sau hai ngày đặt hàng trước, Zeekr 8X mới ra mắt nhận được hơn 30.000 đơn đặt hàng, theo một giám đốc của Geely, cho thấy chiến lược sản phẩm cao cấp của công ty tiếp tục thu hút người tiêu dùng Trung Quốc.

Tham vọng quốc tế của Geely cũng táo bạo không kém. Trong khi mục tiêu doanh số ở nước ngoài chính thức cho năm 2026 là 640.000 chiếc, các mục tiêu nội bộ được cho là hướng tới 750.000 xe. Để đạt được điều này, công ty có kế hoạch mở rộng mạng lưới đại lý quốc tế lên hơn 1.300 địa điểm và tận dụng sức mạnh tổng hợp với các thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, bao gồm Volvo, Lotus và Smart.

Nhà sản xuất ôtô này có kế hoạch giới thiệu các mẫu xe thành công như Galaxy E5 và Starship 7 ra thị trường toàn cầu, đồng thời đẩy nhanh việc ra mắt các mẫu Lynk & Co 08, 01 và Z20 tại châu Âu bằng cách tận dụng các nguồn lực sẵn có của Volvo. Mẫu Zeekr 7X dự kiến ra mắt tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2026.

Là một phần trong chiến lược nâng cao dịch vụ khách hàng, công ty con Haohang Energy của Geely đặt mục tiêu triển khai hơn 50.000 trạm sạc nhanh MW trong vòng 5 năm tới, với các mẫu xe được nâng cấp sắp ra mắt như Zeekr 001 hỗ trợ công suất sạc tối đa lên đến 1.500 kW.

Theo CarNewsChina, mục tiêu doanh số của BYD trong năm nay được cho là 5 triệu xe, tuy nhiên, một phần đáng kể được xuất khẩu. Vào tháng 2, lượng xuất khẩu của hãng thậm chí còn vượt qua doanh số trong nước. Nếu một nửa số xe xuất khẩu trong năm nay, thì việc Geely Auto vượt qua BYD tại thị trường Trung Quốc là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, BYD chỉ bán xe năng lượng mới, trong khi Geely vẫn bán xe động cơ đốt trong. Tháng 2 vừa qua, mẫu xe chạy xăng Starray (Boyue L) của Geely là mẫu SUV động cơ đốt trong bán chạy nhất tại Trung Quốc, và chỉ đứng sau Tesla Model Y và Xiaomi YU7 trong bảng xếp hạng phân khúc.

Mỹ Anh