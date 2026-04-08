Geely ra mắt công nghệ sạc nhanh đáp trả BYD

Chỉ một tháng sau khi BYD ra mắt pin thế hệ mới và công nghệ sạc nhanh MW, thương hiệu Lynk & Co của Geely công bố loại pin mới.

Theo dữ liệu thử nghiệm được công bố ngày 7/3, mẫu Lynk & Co 10+ xây dựng trên nền tảng điện áp cao 900 V sử dụng pin LFP Energee Golden Brick của Geely đạt tốc độ sạc 10%-70% SOC trong 4 phút 22 giây, 10%-80% SOC trong 5 phút 32 giây và 10%-97% trong 8 phút 42 giây. Tốc độ này nhanh hơn kết quả sạc nhanh MW của BYD: 10%-70% trong 5 phút và 10%-97% trong 9 phút.

Công suất sạc tối đa trong quá trình thử nghiệm đạt 1.100 kW, và sau khi pin đạt 80% SOC, nó vẫn duy trì ở mức trên 500 kW.

Mẫu Lynk & Co 10+ áp dụng công nghệ sạc nhanh của Geely. Ảnh: Geely

Tuy nhiên, thử nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng các trụ sạc nhanh V4 MW của Zeekr, và công ty vẫn chưa công bố thời gian triển khai đại trà cho các bộ sạc này. Theo Zeekr, tính đến cuối tháng 2, mạng lưới sạc tự xây dựng của Geely đã đưa vào hoạt động 2.103 trạm sạc và 10.212 trụ sạc, phủ khắp 215 thành phố trên toàn quốc. Con số này bao gồm 6.269 trạm tại các khu vực dịch vụ đường cao tốc, 1.216 trạm sạc siêu nhanh 800 V và 5.468 cọc sạc siêu nhanh.

Ngược lại, BYD đã lắp đặt trạm sạc nhanh MW thứ 5.000 vào đầu tháng này và dự kiến xây dựng 20.000 trạm vào cuối năm để đáp ứng nhu cầu sạc quy mô lớn.

Mẫu xe Lynk & Co 10+ có nhiều nâng cấp, bao gồm cả những cải tiến liên quan đến hệ thống làm mát pin, cho phép sạc siêu nhanh. Nền tảng này cũng được sử dụng trên mẫu Zeekr 001, gần đây cũng được nâng cấp lên 900 V, với thời gian sạc 10-80% chỉ trong 7 phút.

Lynk & Co cho biết 10+ không chỉ là tập hợp các thông số sạc, mà còn nhấn mạnh khả năng vận hành được tinh chỉnh trên đường đua và công suất 912 mã lực. Xe có tốc độ tối đa 240 km/h ở phiên bản mạnh nhất.

Kế hoạch hiện tại là chỉ ra mắt mẫu xe này tại Trung Quốc, nhưng Lynk & Co cũng có mặt tại châu Âu. Với kế hoạch của BYD về việc ra mắt bộ sạc nhanh công suất MW tại lục địa này và các mẫu xe mới của Geely, châu Âu có thể là biên giới tiếp theo cho công nghệ sạc xe điện siêu nhanh.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina, InsideEVs)