Geely EX2 – xe điện Trung Quốc sắp bán ở Việt Nam

Là ôtô con bán chạy nhất Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, mẫu xe điện thuộc cỡ B- dự kiến gia nhập thị trường Việt trong 2026.

Geely EX2 - có tên gọi Geome Xingyuan ở thị trường Trung Quốc - sẽ là một trong hai sản phẩm mới được đưa về Việt Nam, bên cạnh EX5 hybrid sạc điện. Theo đó, EX2 sẽ cạnh tranh trong phân khúc B, là đối thủ của VinFast VF 5, BYD Dolphin.

Ngoại hình của EX2 có thiết kế bo tròn. Cụm đèn pha LED dạng oval tích hợp đèn định vị. Tay nắm cửa bán ẩn. Bộ vành 16 inch với lốp 205/60. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và có thể chở 5 người.

Khoang lái thiết kế đối xứng, trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ LCD 8,8 inch và vô-lăng đa chức năng. Tùy thuộc vào phiên bản, xe có hai kích thước màn hình điều khiển trung tâm: 10,1 inch hoặc 14,6 inch. Hệ thống Galaxy Flyme Auto do Geely tự phát triển. Tại Trung Quốc, hệ thống này đi kèm bản đồ kỹ thuật số di động từ Amap của Alibaba, kết nối HiCar/CarLink, sạc nhanh không dây 50 W và trợ lý giọng nói.

Các cấu hình khác bao gồm điều khiển từ xa, đèn viền nội thất 256 màu, cập nhật OTA, mở cửa không cần chìa khóa, hệ thống âm thanh 4 loa, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Tựa đầu ghế thiết kế liền mạch với thân. Sàn xe phẳng mang lại thêm không gian để chân, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Xe có 36 không gian chứa đồ, bao gồm cốp trước 70 lít, hộp đựng găng tay 10 lít và ngăn chứa đồ 20 lít bên dưới bảng điều khiển trung tâm. Thể tích cốp sau tiêu chuẩn là 375 lít và có thể tăng lên 1.320 lít sau khi gập hàng ghế sau.

Xe có hai phiên bản pin là 30,12 kWh và 40,16 kWh, với hành trình tương ứng 310 km và 410 km. Phiên bản pin nhỏ hơn trang bị một môtơ điện 78 mã lực với mô-men xoắn 130 Nm, trong khi bản pin lớn hơn với môtơ có công suất 114 mã lực và 150 Nm. Pin do CATL cung cấp kết hợp với hệ thống an toàn pin Shendun của Geely. Hệ dẫn động cầu sau.

Xe có cả hai chế độ sạc nhanh và chậm. Với chế độ sạc nhanh, pin sẽ được sạc từ 30%-80% trong vòng 21 phút. Chức năng xả ngoài 3,3 kW cũng được hỗ trợ.

Về mặt an toàn, xe trang bị các chức năng hỗ trợ lái xe như kiểm soát hành trình thích ứng, nhận dạng biển báo giao thông, cảnh báo chệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động.

EX2 vận hành khá linh hoạt trên đường phố đô thị nhờ kích thước nhỏ gọn và hệ thống treo mềm. Không hướng đến phong cách thể thao, nhưng lốp xe bản rộng và dáng xe chắc chắn tăng cường khả năng bám đường. Hệ thống truyền động điện giúp tăng tốc mượt mà, liền mạch, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.

Tại thị trường Trung Quốc, Geome Xingyuan bán ra lần đầu tiên vào tháng 10/2024. Chiếc xe điện hiện có mức giá 68.800-98.800 nhân dân tệ (9.710-13.950 USD). Đối thủ BYD Seagull (Dolphin Mini/Atto 1) có giá 69.800-85.800 nhân dân tệ (9.850-12.110 USD).

Trong nửa đầu năm nay, Xingyuan, hay EX2, là xe bán chạy nhất thị trường Trung Quốc, với 204.940 chiếc, vượt qua BYD Seagull và Tesla Model Y. EX2 cũng là xe duy nhất có doanh số vượt quá 200.000 xe.

Xu hướng chung trong top 10 nghiêng về các mẫu xe năng lượng mới, bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid cắm sạc. Các thương hiệu nội địa Trung Quốc chiếm đa số.

Hai đối thủ sắp tới của Geely EX2 tại Việt Nam là VinFast VF 5 và BYD Dolphin đang bán ở mức giá lần lượt 529 triệu và 659 triệu. Nhưng trong khi hai đối thủ đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước, thì EX2 là cầu sau. Nếu so về kích thước, EX2 nhỉnh hơn hai xe còn lại.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác Geely EX2 bán tại Việt Nam. Phiên bản cụ thể cùng thông số chi tiết cũng như mức giá cũng chưa được tiết lộ.

