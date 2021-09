GDP quý III tăng trưởng âm 6,17%

Quý III giảm sâu khiến GDP 9 tháng chỉ tăng 1,42% nhưng Tổng cục Thống kê đánh giá mức này là "thành công lớn" trong bối cảnh hiện nay.

Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III ước giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.

Trong các khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,04%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,02%, còn khu vực dịch vụ giảm tới 9,28%. Kết quả này khiến GDP 9 tháng chỉ tăng 1,42%, thấp hơn cùng kỳ năm 2020 và cũng là mức thấp nhất trong hơn thập kỷ gần đây. Theo GSO, kết quả này do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,05%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24%. Ngược lại, khai khoáng giảm 7,17% do sản lượng dầu thô khai thác giảm 6% và khí đốt tự nhiên giảm 17,6%. Ngành xây dựng giảm 0,58%.

Dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong ba khu vực của nền kinh tế. Tăng trưởng âm trong 9 tháng của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế.

Ngành bán buôn, bán lẻ giảm 3,1%, ngành vận tải kho bãi giảm 7,79%, ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23,18%. Ngược lại, ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt tốc độ tăng cao nhất với mức tăng 21,15%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,37%, ngành thông tin và truyền thông tăng 5,24%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 308.800 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ tiêu này với quý III giảm hơn 28%, đạt 915.700 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 3,3 triệu tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 8,7%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 9 sụt giảm nghiêm trọng cả về số lượng và số vốn đăng ký.

Trong tháng 9, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chỉ đạt 3.899 doanh nghiệp, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm 2020. Số vốn đăng ký đạt 62.400 tỷ đồng, giảm 69,3%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng giảm 14,2% so với tháng trước và giảm 27,4% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận hơn 3.300 doanh nghiệp.

"Dịch Covid-19 kéo dài đã làm nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ phá sản, chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế bị đứt gãy do các đợt giãn cách liên tiếp", báo cáo của Tổng cục Thống kê viết.

Tính chung 9 tháng, tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 85.500 doanh nghiệp, giảm 13,6%. Số doanh nghiệp trở lại kinh doanh cũng giảm gần 7%, còn 32.300 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đạt 117.800 doanh nghiệp, giảm 11,8%.

Ngược lại, số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tiếp tục tăng cao. Sau 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45.100 doanh nghiệp, tăng 16,7%. Hơn 32.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4% và 12.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,9%.

Bình quân một tháng có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, so với 13.100 công ty thành lập mới.

Đánh giá xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III, chỉ có 13,2% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý trước, 25,4% đánh giá ổn định và 61,4% số doanh nghiệp được khảo sát đánh giá gặp khó khăn.

Khảo sát về kỳ vọng ở quý IV, 43,4% số doanh nghiệp được hỏi dự báo xu hướng sẽ tốt lên; 30,3% cho rằng tình hình sẽ ổn định và 26,3% dự báo khó khăn hơn.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lạc quan nhất với 79,4% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn và giữ ổn định so với quý III. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 71,8% và 68,8%.

Minh Sơn