GDP quý II tăng 6,93%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 6,93%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của quý II năm 2022.

Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo đó, GDP quý II ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2024. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 6,42%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế.

Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, một số sản phẩm chủ lực tăng khá, đáp ứng nhu cầu đơn hàng mới của doanh nghiệp. Giá trị tăng thêm toàn ngành 6 tháng tăng 7,54% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 8,32% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024.

Khu vực dịch vụ, xuất khẩu tăng cao theo xu hướng phục hồi nhu cầu tiêu dùng thế giới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Giá trị tăng thêm khu vực này là 6,64%, cao hơn mức tăng 1,18% và 5,06% của cùng kỳ các năm 2020 và năm 2021.

Còn lại, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định, giá trị tăng thêm 3,15% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (13,44 tỷ USD). Tổng kim ngạch thương mại là 368,53 tỷ USD, trong đó xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng 14,5-17% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỷ USD. Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỷ USD.

Nửa đầu năm, 119.600 doanh nghiệp thành lập mới, quay lại thị trường, trung bình 19.900 đơn vị mỗi tháng. Trong khi đó, khoảng 110.300 doanh nghiệp rút lui, tức bình quân 18.400 đơn vị, giảm so với bình quân 5 tháng và 4 tháng đầu năm. Bình quân một tháng có

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II cũng cho thấy số doanh nghiệp lạc quan chiếm 37,4% Số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh tốt hơn trong quý III dự kiến tăng lên 40,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Còn lạm phát cơ bản tăng 2,75%, thấp hơn mức tăng chung nửa đầu năm.

