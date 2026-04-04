GDP quý I tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Sáng nay, Cục Thống kê (GSO) công bố tình hình kinh tế ba tháng đầu năm. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng - dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, lực đỡ cho nền kinh tế. Trong đó, dịch vụ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, hơn 50,32%. Theo Cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần cho tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ đạt mức khá cao. Nhờ đó, giá trị tăng thêm khu vực này tăng 8,18% so với năm trước.

Công nghiệp và xây dựng duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, hoạt động xây khởi sắc nhờ đẩy mạnh vốn đầu tư công. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 3 tháng tăng 9,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,73%.

Tương tự, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định. Giá trị tăng thêm khu vực này trong quý đầu năm tăng 3,36%.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,89%; công nghiệp và xây dựng là 37,15%; còn dịch vụ 43,45%. Cơ cấu này tương đồng với cùng kỳ năm ngoái.

Quý I cũng chứng kiến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhộn nhịp, đạt hơn 249,5 tỷ USD. Mức này tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu thêm 19,1%, nhập khẩu 27%. Cán cân thương mại hàng hóa quay lại nhập siêu 3,64 tỷ USD.

Ba tháng đầu năm, cả nước có 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mỗi tháng có hơn 32.000 doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đóng cửa, giải thể vẫn tăng mạnh. Bình quân một tháng có 30.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I/2026 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo - vốn là động lực của nền kinh tế, cho thấy trên 23,8% nói tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý cuối năm ngoái. Hơn 40% đơn vị kinh doanh nhìn nhận ổn định, còn lại đánh giá khó khăn.

Cũng theo số liệu của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 3 tháng đầu năm tăng 3,51% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, CPI tháng 3 cao nhất trong cùng kỳ 5 năm qua.

Đánh giá kết quả tăng trưởng quý I năm nay, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Thống kê (Bộ Tài chính), nói "tích cực" trong bối cảnh tình hình thế giới biến động khó lường, xung đột vũ trang ngày càng leo thang.

"Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp", bà nói.

Song nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong các quý tới. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, chịu tác động đan xen trước biến động kinh tế, chính trị của thế giới.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số năm nay, cơ quan thống kê cho rằng Việt Nam cần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cung ứng hàng hóa và kiểm soát giá cả, thị trường.

Bà Hương lưu ý việc nhà điều hành cần kịp thời cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, nâng năng lực tự chủ của nền kinh tế để ứng phó kịp thời với các cú sốc từ bên ngoài.

"Cần điều hành linh hoạt giá xăng dầu thông qua các công cụ thuế, phí và quỹ bình ổn nhằm hạn chế tốc độ tăng giá nhiên liệu trong nước. Đồng thời, rà soát lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, y tế, giáo dục và dịch vụ công để tránh gây áp lực lạm phát cùng một thời điểm", bà nói thêm.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thống kê cũng cho rằng cơ quan quản lý cần có các biện pháp hỗ trợ phù hợp cho những ngành chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nhiên liệu, chi phí lưu thông như vận tải, thủy sản, nông nghiệp và logistics. Trong giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp cũng cần được áp dụng các chính sách giãn, hoãn hoặc giảm một số khoản thuế, phí đầu vào để ổn định sản xuất, duy trì việc làm.

Phương Dung