GDP năm 2022 tăng cao nhất 12 năm

Nền kinh tế phục hồi sau Covid giúp GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2022.

Công bố số liệu sáng 29/12, Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý IV ước tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn của cùng kỳ năm 2020, 2021 (thời điểm diễn ra đại dịch Covid-19) nhưng thấp hơn tốc độ tăng của quý IV các năm 2011-2019. Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02%.

GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 đạt 8.083 USD một lao động, tăng 622 USD so với năm trước.

Về lạm phát, CPI bình quân quý IV tăng 0,67% so với quý trước, tăng 4,41% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung, CPI bình quân cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (dưới 4%).

Cơ quan thống kê thông tin, trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đóng vai trò động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,1%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,45%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,05%. Ngành khai khoáng tăng 5,19% còn xây dựng tăng 8,17%. Khu vực dịch vụ cũng được khôi phục và tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng năm 2022 đạt 9,99%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Những ngành có mức tăng trưởng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế là: bán buôn, bán lẻ tăng; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống... Riêng ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm do dịch bệnh đã được kiểm soát nên chi cho phòng, chống dịch bệnh giảm so với năm 2021.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng trong năm nay với tổng kim ngạch ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước, trong đó, xuất khẩu tăng 10,6%, nhập khẩu tăng 8,4%. Cán cân thương mại hàng hoá ước tính xuất siêu 11,2%

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,88%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,26%; khu vực dịch vụ chiếm 41,33%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,53%.

Đức Minh