Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm nay thấp nhất trong một thập kỷ qua, nhưng Tổng cục Thống kê đánh giá đây vẫn là "thành công lớn".

Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội. Theo đó, tăng trưởng GDP quý III ước tính đạt 2,62%, con số này cao hơn quý II (0,39%) nhưng vẫn thấp hơn quý I (3,68%). Kết quả này giúp GDP 9 tháng tăng 2,12%.

"Trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch, khôi phục và phát triển kinh tế", báo cáo của Tổng cục Thống kê viết.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, nền kinh tế đang từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện "bình thường mới".

Trong quý III, các khu vực kinh tế có dấu hiệu khởi sắc hơn quý II. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,93%; công nghiệp và xây dựng tăng 2,95%; còn dịch vụ tăng 2,75%. Tính chung 9 tháng đầu năm, các khu vực kinh tế tăng lần lượt 1,84%; 3,08% và 1,37%.

Ngoài ảnh hưởng từ Covid-19, tốc độ tăng thấp của khu vực nông nghiệp còn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và dịch tả lợn châu Phi. Với khu vực công nghiệp, những lĩnh vực trọng tâm đều tăng thấp nhất giai đoạn 10 năm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 4,6%, còn ngành khai khoáng giảm 5,35% do sản lượng khai thác dầu thô và khí tự nhiên giảm.

Khu vực dịch vụ cũng tăng thấp nhất nhiều năm do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch, tuy nhiên vẫn có những lĩnh vực duy trì tăng trưởng dương. Trong đó, bán buôn và bán lẻ tăng gần 5%, hoạt động tài chính - ngân hàng - bảo hiểm tăng 6,68%. Ngược lại, ngành vận tải, kho bãi giảm 4%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm hơn 17%.

Về tình hình hoạt động của khu vực doanh nghiệp, số đơn vị thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng vẫn tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, chịu ảnh hưởng từ đại dịch nhưng đa số doanh nghiệp chọn tạm ngừng kinh doanh, thay vì rời khỏi thị trường. Theo cơ quan thống kê, số doanh nghiệp thuộc trường hợp này tăng tới 82%, đạt 38.700 doanh nghiệp. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ thủ tục giải thể giảm 2,4%, còn số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ tăng 0,1%.

Theo khảo sát, gần 46% doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá xu hướng quý cuối năm sẽ tốt hơn, 19% dự báo khó khăn và 35,4% dự báo ổn định.

Ngoài ra, CPI bình quân 9 tháng tăng 3,85% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây. Theo cơ quan thống kê, ba nguyên nhân khiến chỉ số tiêu dùng tăng là việc điều chỉnh tăng học phí trong tháng 9, sản lượng và doanh thu điện sinh hoạt tăng trong tháng 8 và giá gạo đi lên do nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Riêng với giá vàng, theo cơ quan thống kê, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Giá vàng giảm trong tháng 9 do các nhà đầu tư bán ra chốt lãi sau thời gian tăng mạnh. Chỉ số giá vàng tháng 9/2020 giảm 0,33% so với tháng trước, nhưng tăng tới 32,37% so với tháng 12/2019 và tăng 30,33% so với cùng kỳ năm trước.

