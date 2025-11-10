Gãy sóng đất nền nên lỗ một tỷ đồng sau 3 năm 'đu đỉnh'

'Cũng may là tôi mua bằng tiền có sẵn, nếu dùng đòn bẩy thì đã 'toi' rồi'.

"Tôi mua một miếng đất nền 2,5 tỷ năm 2021 lúc giá đất đang ở đỉnh. Bây giờ cuối năm 2025 giá chỉ còn 1,5 tỷ. Cũng may tiền này là tiền có sẵn chứ không dùng đòn bẩy, chứ không thì bây giờ cũng toi rồi".

Độc giả Cuong Nguyen chia sẻ như trên, là tình cảnh của nhiều nhà đầu tư từng ôm đất nền ở các tỉnh xa chỉ vì tin vào thông tin quy hoạch hay theo "sóng", dẫn đến chôn vốn nhiều năm.

Bình luận này được viết sau bài viết Mua đất nền thời đỉnh giá, nhiều nhà đầu tư khó 'về bờ'.

Trong bài viết, chị Nguyễn Thị Nga mua lô đất nền gần 6 tỷ đồng tại Lâm Đồng từ 2021, đến nay giá giảm về 4,9 tỷ đồng nhưng vẫn chưa thể thoát hàng vì thanh khoản quá thấp.

Thời điểm đó, làn sóng nhà đầu tư đổ về Lâm Đồng mua đất khiến chị Nga tin rằng đây là "cơ hội vàng". Tuy nhiên, gần bốn năm trôi qua, thị trường không như kỳ vọng, giá lô đất giảm nhưng người mua không xuất hiện, khiến chị chỉ biết đứng nhìn vốn nằm yên một cách bất lực.

Độc giả Haivy Nguyen đánh giá: "Chị Nga mua giá 6 tỷ, nay chỉ còn 4,9 tỷ mà rất khó bán. Nếu giá 4,9 tỷ mà bán được cũng may mắn cho chị. Chứ chị mua năm 2021 đến nay 2025 không sinh lời mà còn lỗ vốn.

Tôi nói thật, nhiều khi đi trên đường nhưng nói hơi vắng mà tôi không hiểu ngày trước sao mọi người tranh nhau mua đất dữ vậy. Đường thì vắng, khi chiều xuống là không có đèn đường. Mua ở nơi đó làm gì, cho cỏ mọc hay chăn nuôi?

Trồng trọt, chăn nuôi chuyện không dễ ăn, khi mà ngày nay thị trường không đơn giản như trước. Sự cạnh tranh khốc liệt, khi mà đầu tư không giỏi thì không có lãi, còn bị âm vốn".

Độc giả nickname xuandachd990 kể lại câu chuyện "sốt đất ảo" ở quê mình: "Quê tôi, cách đây 3 năm, các 'cò đất' về cọc mua hết các mảnh đất bỏ hoang từ trước đến nay, thậm chí cả đất mà từ trước đến nay không ai dám ở vì ở dưới có rất nhiều mộ từ thời xưa. Làm cho đất quê tăng lên chóng mặt.

Sau một thời gian thì các 'cò vạc' chạy hết, miếng nào mới cọc tiền thì bỏ cọc chạy. Miếng nào trả hết tiền rồi thì giờ vẫn bỏ hoang. Giá giảm khoảng một phần ba rồi nhưng không ai hỏi mua".

Theo chuyên gia, nhà đầu tư hiện nay ưu tiên những sản phẩm có thanh khoản cao, rủi ro thấp và tiềm năng tăng giá ổn định, thay vì lướt sóng đất nền nhỏ lẻ. Các dự án trung và dài hạn, đặc biệt là những đô thị tích hợp đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí, đang thu hút dòng tiền nhờ giá trị thực, cộng đồng dân cư ổn định và hệ sinh thái đồng bộ.

Độc giả nickname mocmien9911 chọn hướng đi an toàn: "Tôi thì cứ ăn chắc mặc bền. Nếu mua đất trống thì phải lên được cái nhà cho thuê, hoặc trồng canh tác nông nghiệp gì đấy, chứ không bao giờ để đất trống năm này qua năm khác.

Cứ thế có dòng tiền xoay vòng, chẳng sợ giá đất lên xuống. Lên được giá thì bán, không thì cứ để đấy. Với lại mua phải có người trông coi cho, chứ mua xa tít với chỗ mình ở, năm không lên được một lần thì không bao giờ tôi mua".

Đồng tình, độc giả phương kể: "Lướt sóng thì gặp rủi ro. Tôi cũng mua một miếng đất ở tỉnh, 80 m2 thổ cư, có sổ, đầu năm 2022, giá 800 triệu. Mới đây, ngân hàng định giá cũng 800 triệu (thông thường bằng 60-70% giá trị thực). Xem ra lời nhẹ một khoản. Nhưng tôi xác định mua để đó, không lướt sóng nên mặc kệ thị trường".

Việc nhiều nhà đầu tư mua đất nền tỉnh khó về bờ" được các chuyên gia nhận định đây là quá trình sàng lọc tất yếu của thị trường.

Dòng tiền chuyển từ việc tích trữ sang chọn lọc, tìm đến các sản phẩm có giá trị thực, thay vì chạy theo sốt ảo. Thị trường đất nền nhiều khả năng sẽ giữ giá ổn định, chờ đợi các chính sách mới về tín dụng và đất đai để có động lực tăng trưởng tiếp.

Hữu Nghị tổng hợp