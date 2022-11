Gay kín mất phương hướng trong cuộc sống

Tôi 30 tuổi, ngoại hình sáng, nam tính, hoạt ngôn và giỏi thể thao, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi là trai thẳng.

Tôi từng hoài nghi về giới tính của bản thân, cố gắng làm quen các bạn nữ, cuối cùng những mối quan hệ này đều kết thúc chóng vánh vì bản thân không có bất cứ rung động hay ham muốn gì với họ. Là gay kín nên tôi luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng; một mặt luôn khao khát được sống thật với bản thân, mặt khác lại đắn đo, không muốn đánh mất sự nghiệp và các mối quan hệ mình có.

Tôi đang làm việc trong ngành đặc thù, tính kỷ luật cao và sinh hoạt tập thể. Môi trường làm việc hơi gò bó song tôi rất thích công việc đang làm, những năm qua đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, được cấp trên đánh giá cao. Tôi cũng hòa đồng, hay giúp đỡ đồng nghiệp, khá được lòng mọi người. Những lần bình xét thi đua tôi thường được số phiếu cao nhất trong danh sách đề cử. Được đồng nghiệp và cấp trên quý mến dĩ nhiên là tốt, song sự quan tâm của họ đôi lúc khiến tôi thấy lạc lõng và khó xử. Sau khi bước sang tuổi 30, tôi thường xuyên nhận được câu hỏi: "Bao giờ lấy vợ". Cứ sau mỗi buổi sinh hoạt tập thể hoặc họp hành lại có người đến thủ thỉ, tâm sự, khuyên tôi lấy vợ hoặc gạ dắt mối người quen cho. Nghe vài lần không sao nhưng cứ nghe mãi hết ngày này qua tháng khác thực sự khiến tôi rất mệt mỏi.

Có lúc tôi từng nghĩ hay come out (công khai xu hướng tính dục) để được sống thật với bản thân, không phải diễn kịch mỗi ngày nữa. Sau đấy tôi lại lo sợ làm vậy ảnh hưởng đến sự nghiệp, tác động xấu đến công việc mà mình đang rất yêu thích. Tại đơn vị tôi công tác từng có một bạn come out nhưng sau đó phải xin ra khỏi ngành vì không chịu được sự bàn tán, kỳ thị của đồng nghiệp. Cấp trên của tôi từng nói trường hợp như bạn đó sẽ rất khó được quy hoạch hoặc đề bạt vào các vị trí lãnh đạo, điều này khiến tôi phải cân nhắc lại ý định come out.

Mỗi lần nghỉ phép về thăm nhà, tôi cũng đối mặt với áp lực tương tự, dù không muốn cũng vẫn phải diễn kịch với người thân. Mấy tháng nay, bố mẹ liên tục đề cập việc tôi cần lập gia đình; hết khuyên nhủ lại đến than vãn, trách móc, thậm chí giận dỗi. Tôi biết bố mẹ làm vậy vì quan tâm đến con cái nên chỉ im lặng hoặc trả lời nước đôi cho qua chuyện. Tôi cũng hiểu là kiểu câu giờ này sẽ không thể duy trì mãi. Là con một trong nhà và cháu đích tôn của dòng họ, tôi thấy áp lực mỗi ngày một nặng nề. Bố mẹ đều có địa vị trong xã hội, nặng suy nghĩ gia giáo truyền thống nên tôi rất khó mở lời với bố mẹ về vấn đề giới tính.

Càng ngày tôi càng thấy cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ độc giả, nhất là những bạn đang ở hoàn cảnh giống mình.

Quốc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc