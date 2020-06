Gây án theo 12 cung hoàng đạo

MỹTrong nhiều năm, kẻ giết người "săn mồi" khắp đường phố New York với tuyên bố sẽ giết 12 người, mỗi nạn nhân tương ứng một cung hoàng đạo.

Trên đường đi làm về vào một đêm muộn tháng 3/1990, Mario Orosco (49 tuổi) bị bắn từ phía sau. Ông may mắn sống sót nhưng không thể mô tả kẻ tấn công. Ba tuần sau, vụ việc tương tự xảy ra chỉ cách nơi Mario bị bắn vài dãy nhà, nạn nhân lần này là Herman Montenegro (34 tuổi), gặp nạn khi vừa trở về sau đêm nhậu với bạn. Herman giữ được tính mạng nhưng cũng không biết tay súng là ai.

Tại hiện trường, cảnh sát thu được đầu đạn cỡ 9 mm. Vì đầu đạn không có dấu vết, cảnh sát suy đoán hung thủ có thể dùng súng cầm tay tự chế. Vụ án tạm thời chưa thể được giải quyết.

Khoảng hai tháng sau, Joe Protti (78 tuổi) bị bắn khi đang chuẩn bị mở cửa vào nhà và chết trên đường đến bệnh viện. Lần này, hung thủ để lại mảnh giấy với lời nhắn đầy thách thức: "Đây là Zodiac (Hoàng Đạo). Mười hai người sẽ chết khi 12 chòm sao hoàng đạo tương ứng xuất hiện trên bầu trời".

Ngày hôm sau, tờ báo địa phương nhận được lá thư đe dọa tương tự của hung thủ. Trong thư có hình vẽ vòng tròn hoàng đạo nhưng mới có ba cung xuất hiện, bên cạnh là hình vẽ nguệch ngoạc chưa được giải mã.

Bức thư Zodiac để lại tại hiện trường. Ảnh: Filmsise.

Trong thư, kẻ sát nhân nhận trách nhiệm đối với ba vụ nổ, điều này cho thấy hắn không biết rằng hai trong số ba nạn nhân đã sống sót. Bằng cách nào đó, hung thủ đã biết ngày sinh của các nạn nhân và cung hoàng đạo của họ, Mario thuộc cung Bọ Cạp, Herman thuộc cung Song Tử, Joe thuộc cung Kim Ngưu.

Trước tính nghiêm trọng của vụ việc, Sở Cảnh sát New York triển khai chiến dịch săn lùng tội phạm lớn nhất trong lịch sử. Lúc này, các điều tra viên phát hiện hung thủ đã phát đe dọa từ ba tháng trước bằng cách gửi thư đến trụ sở cảnh sát. Bức thư khi ấy bị phớt lờ vì cảnh sát cho rằng đây là trò đùa. Trong thư có đoạn: "Zodiac sẽ giết 12 người tương ứng với các cung chiêm tinh khi ánh sáng hoàng đạo xuất hiện, chỉ có chòm sao Lạp Hộ và chòm sao Thất Nữ có thể ngăn Zodiac."

Theo chuyên gia chiêm tinh học, chòm sao Lạp Hộ và chòm sao Thất Nữ thuộc cụm sao Tua Rua, vốn không xuất hiện vào ba đêm xảy ra nổ súng. Từ đây, cảnh sát suy luận rằng hung thủ sẽ không ra tay vào đêm chòm sao Lạp Hộ và chòm sao Thất Nữ xuất hiện.

Sự việc ngay lập tức thu hút truyền thông, thông tin về những vụ nổ súng bí ẩn tràn khắp mặt báo ở New York, trở thành một trong những vụ án trong nhiều năm.

Gần 30 năm trước, một kẻ giết người hàng loạt cũng tự xưng là Zodiac từng xuất hiện ở thành phố San Francisco. Sau khi giết 6 người, hắn viết thư chế nhạo cảnh sát, và hiện vẫn ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát nghĩ đến giả thuyết Zodiac ở San Francisco và Zodiac ở New York là một. Tuy nhiên, khi giám định mẫu chữ viết trong hai bức thư, chuyên gia khẳng định đây là hai kẻ khác nhau.

Lúc này, điều tra viên cho rằng đang phải đối mặt với tên sát nhân bắt chước. Xâu chuỗi thời điểm xảy ra các vụ nổ súng, cảnh sát nhận ra hung thủ ra tay cách nhau 21 ngày và 63 ngày, tức theo vòng lặp 3 tuần, và chỉ ra tay khi vắng bóng chòm sao Lạp Hộ và Thất Nữ.

Theo tính toán của chuyên gia chiêm tinh học, Zodiac có thể sẽ ra tay tiếp vào ngày 21/06/1990, ngày hạ chí, ngày có khoảng thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất.

Tới ngày dự kiến, hàng trăm cảnh sát mặc thường phục tỏa khắp các ngõ ngách New York với hy vọng bắt được hung thủ. Nhưng Zodiac không dễ bị bắt bài, hắn đã ra tay nhưng ở địa điểm mới hoàn toàn thuộc quận Manhattan. Lần này, Zodiac bắn người vô gia cư đang ngủ trên ghế băng ở công viên trung tâm. Trong giày của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy thư của hung thủ. Nội dung thể hiện kẻ này tỏ ra phẫn nộ vì bị báo chí chế giễu là bản sao tinh vi của Zodiac thật.

Để tìm chứng cứ pháp y, chuyên gia làm bão hòa bức thư bằng dung dịch Ninhydrin, chất hóa học phản ứng với Amino Acid trong chất nhờn da, sau đó đặt trong buồng ẩm. Sau vài giờ, trên bức thư xuất hiện dấu ngón tay cái tương đối hoàn hảo. Lập tức, dấu tay này được đối chiếu với cơ sở dữ liệu của cảnh sát nhưng không có kết quả trùng khớp. Dường như sợ bị cảnh sát lần ra khi bị lộ vân tay, kẻ sát nhân lẩn trốn nhiều năm sau đó.

Đến năm 1994, Zodiac tái xuất, tiếp tục gửi thư khiêu khích cảnh sát. Hắn nhận trách nhiệm đối với ba vụ tấn công mới bằng dao và súng. Ba nạn nhân thứ 5, 6, 7 lần lượt thuộc cung Sư Tử, Xử Nữ và Thiên Bình. Tới lúc này, bảy nạn nhân thuộc bảy cung hoàng đạo khác nhau.

Nạn nhân thứ tám là phụ nữ, 40 tuổi, bị bắn nhưng may mắn sống sót. Tuy nhiên, người này thuộc cung Kim Ngưu, trùng với Joe, nạn nhân thứ ba. Zodiac còn nhận trách nhiệm với vụ nổ súng thứ chín nhưng cảnh sát không thể xác nhận vụ việc.

Trong một bức thư, Zodiac để lại đoạn mật mã tượng hình. Chuyên gia ghi chép lại 23 biểu tượng khác nhau trong đoạn mật mã và phát hiện những biểu tượng này được dựa trên cơ sở Hệ thống Cờ hàng hải quốc tế. Đoạn mật mã được giải thành "Đây là Zodiac, ta đang làm chủ cuộc chơi. Chào thân ái!"

Đoạn mật mã Zodiac để lại: 9 tòa tháp tương ứng 9 nạn nhân. Ảnh: Filmrise

Zodiac gần như không để lại dấu vết gì khi gây án, nhưng trong bức thư cuối cùng gửi đến chế nhạo cảnh sát, hắn lại mắc sai lầm khi vô tình để lại nước bọt khi dán phong bì thư, đủ để cảnh sát xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, mẫu ADN này chỉ có giá trị đối chiếu khi đã có nghi phạm.

Khi chân dung kẻ giết người hàng loạt vẫn còn mờ mịt, cảnh sát đã gặp may. Một chiều ảm đạm tháng 3/1996, cảnh sát nhận được tin có nổ súng tại căn hộ ở quận Brooklyn, nguyên nhân là do tranh cãi giữa hai anh em trong gia đình. Đến hiện trường, cảnh sát phát hiện nghi phạm đang giữ bạn trai của em gái làm con tin. Sau ba tiếng thuyết phục, tên này mới chịu đầu hàng. Tên kẻ gây rối là Eddie Seda, 26 tuổi, thất nghiệp, hiện sống cùng mẹ và em gái.

Tại trụ sở, Eddie được yêu cầu viết tường trình sự việc. Khi viết xong, Eddie chèn một biểu tượng lạ bên cạnh chữ ký. Ngay lập tức, điều tra viên nhận ra biểu tượng này cũng xuất hiện trong các bức thư mà Zodiac gửi đến trụ sở cảnh sát.

Đối chiếu dấu vân tay của Eddie, chuyên gia thấy sự trùng khớp với ngón tay cái của Zodiac giả mạo. Chuyên gia giám định chữ viết cũng khẳng định chữ viết của Eddie và Zodiac giả mạo là giống nhau.

Đối chiếu viên đạn thu được tại hiện trường với các viên đạn bắn ra từ súng thu giữ của Eddie, chuyên gia đạn đạo thấy rằng phần rãnh và các vết tích trên hai viên đạn trùng khớp.

Cuối cùng, xét nghiệm ADN của Eddie cũng cho kết quả trùng khớp với ADN trong nước bọt trên phong bì thư của Zodiac. Sau nhiều giờ thẩm vấn, Eddie ngoan cố cuối cùng cũng phải nhận tội.

Với nhiều bằng chứng pháp y xác đáng, tòa án tuyên phạt Eddie Seda 232 năm tù về tội Giết người. Cho đến nay, chưa ai có thể giải thích vì sao kẻ sát nhân biết ngày sinh và cung hoàng đạo của nạn nhân, nhưng có người suy đoán rằng sau khi tấn công nạn nhân, Eddie đã xem ngày tháng năm sinh trên giấy tờ tùy thân, còn việc các nạn nhân mang cung hoàng đạo khác nhau chỉ là trùng hợp.

Bảo Trung (Theo The New York Times, New York Magazine)