Coco Gauff: 'Quần vợt nữ hay hơn nam'

Tay vợt nữ số ba thế giới Coco Gauff khẳng định cuộc cạnh tranh ở quần vợt nữ thú vị hơn so với sự thống trị mà Jannik Sinner cùng Carlos Alcaraz tạo ra phía nam.

"Tôi nghĩ quần vợt nữ hấp dẫn hơn khi cơ hội chiến thắng dành cho nhiều người. Ví dụ như Grand Slam năm nay, có bốn tay vợt khác nhau đăng quang. Điều đó thật tuyệt, cho thấy một mùa giải thực sự cạnh tranh", Gauff nói khi tham dự WTA Finals 2025, ở Arab Saudi ngày 3/11. "Đúng là Alcaraz và Sinner đang chơi quá hay, nhưng tôi nghĩ cần một người thứ ba để thách thức hơn. Có những nhà vô địch khác nhau sẽ tốt hơn là chỉ có hai người họ".

Gauff (ảnh lớn) cho rằng quần vợt nam thiếu sự cạnh tranh khi Alcaraz (trái) và Sinner quá mạnh so với phần còn lại. Ảnh: Tennis365

Ở làng banh nỉ nữ mùa này, Madison Keys gây ấn tượng đầu năm với danh hiệu Australia Mở rộng, trước khi Gauff lên ngôi hậu tại Roland Garros. Đến Wimbledon, chiếc cup thuộc về Iga Swiatek, rồi sau đó Aryna Sabalenka giành vinh quang tại Mỹ Mở rộng. Trái ngược với quần vợt nam, bốn danh hiệu Grand Slam 2025 chỉ chia đều cho Sinner và Alcaraz.

"Tôi không muốn làm giảm giá trị điều gì cả, rõ ràng cuộc ganh đua giữ Sinner và Alcaraz rất tuyệt vời và hấp dẫn", Gauff nói. "Nhưng về dài hạn, với tư cách một người hâm mộ, sẽ gay cấn và đáng chờ đợi hơn nếu xem những trận tứ kết hoặc bán kết mà chưa biết ai thắng, hay tay vợt nào vô địch. Dù vậy, những gì đang diễn ra cũng cho thấy Sinner và Alcaraz hay đến nhường nào".

Ở trận ra quân tại bảng Steffi Graf, Gauff thua Jessica Pegula 3-6, 7-6, 2-6. Trong hơn hai tiếng thi đấu, Gauff mắc tới 17 lỗi kém và 75 lỗi tự đánh hỏng. Trước trận này, tay vợt 21 đánh bại chính đồng hương Mỹ Pegula ở chung kết Vũ Hán Mở rộng.

Đối thủ tiếp của Gauff lần lượt là Jasmine Paolini và Sabalenka. Tại WTA Finals 2024, Gauff vô địch sau khi ngược dòng đánh bại Zheng Qinwen ở chung kết.

Ở giải đấu năm nay, bảng đấu còn lại mang tên Serena Williams, gồm Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina và Madison Keys. Sự kiện tiếp tục được đăng cai tại Riyadh, Arab Saudi với trận chung kết diễn ra ngày 8/11.

Giải đấu tương tự của nam là ATP Finals khởi tranh từ 9/11 tại Turin, Italy. Sinner là ĐKVĐ sau khi hạ Taylor Fritz ở chung kết năm ngoái. Lúc này, bảy trong tám suất dự giải đã có chủ, là Sinner, Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alexander Zverev, Ben Shelton và Alex de Minaur. Suất thứ tám là cuộc cạnh tranh giữa Felix Auger-Aliassime và Lorenzo Musetti.

Vy Anh